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3妹子違法做牙齒美白！「撐嘴塗筆照燈」全包辦　被檢舉慘了

▲▼肉毒桿菌,牙齒矯正,牙齒美白,美容,醫美。（圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

▲北市一家「淨白美齒專家」的美齒店，遭檢舉違法從事牙齒美白業務。（示意圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

記者黃宥寧／台北報導

北市大同區一家號稱「淨白美齒專家」的美齒店，遭檢舉違法從事牙齒美白業務，竟是無照人員以具腐蝕性產品配合熱源機照光方式處理顧客牙齒，形同執行醫療行為。士林地檢署偵查後，依違反《醫師法》將店內負責人簡姓女子2名張姓女員工提起公訴。

簡姓女子於大同區開設「淨白美齒專家」，並聘請2名張姓女子擔任店內工作人員。3人均未具醫師或牙醫師資格，卻明知牙齒美白涉及醫療行為，仍在店內提供標示為妝字號的「美牙筆」牙齒美白凝膠，並以「牙齒美白熱源機」照光方式處理顧客牙齒。

顧客會先比對牙色，自行塗抹凝膠並照光20分鐘，過程中3人還會協助操作、提供指導，形同替代專業醫師從事牙科處置。

然而，衛福部曾明確函示，凡是使用具腐蝕性物質塗抹於牙齒，再搭配照光或加熱處理，均屬《醫師法》第28條所定之「醫療行為」，應由醫師親自執行或於其指示下由合格人員為之，並非一般美容人員可操作。

案發後，北市衛生局與警方聯合稽查，當場查獲「牙齒美白熱源機」、「牙齒美白凝膠」、「撐口器」、顧客課程紀錄與訂購單等物證。5名顧客證稱曾於該店接受熱源機照光療程。

對於被控擅自執行醫療業務，簡女在偵訊中辯稱：「我們用的是妝字號商品，沒有從事醫療行為。」2名張姓員工也稱「只是照顧客說明怎麼使用產品」，不承認涉醫。

然而，檢方不採信辯詞，認3人長期、反覆在固定地點提供同樣程序之照光療程，構成「集合犯」，已明顯觸犯《醫師法》第28條。台北市衛生局也證實該熱源機為正式核准醫療器材，應僅供醫師於合格診所操作，非美容店所能用。

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