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媽媽的青春從未謝幕，美麗與自信在此刻妍然綻放

▲▼ 媽媽的青春從未謝幕，美麗與自信在此刻妍然綻放 。（圖／業者提供）

消費中心／綜合報導

母親節將至，許多人都在思考，該送媽媽一份什麼樣的禮物才最貼心。從小到大，媽媽總是默默付出，把我們放在第一位，自己卻沒時間好好照顧自己。長年操勞與熬夜，讓歲月悄悄在她臉上留下痕跡。如今我們長大了，也有能力了，最想做的，就是好好疼她，讓她重新找回自信與美麗。

隨著年齡增長，不論是30多歲還是60多歲的媽媽，最常見的困擾就是鬆弛與下垂，包括細紋增加、輪廓線模糊、眼周老化等，這些變化與膠原蛋白流失及支撐結構鬆弛有關。張佳穎副院長表示，許多沒有醫美經驗的媽媽，對於療程會有些擔心，例如怕一下子改變太多、變得不自然、或是無法承受痛感與修護期。因此，非侵入性的電音波療程，成為許多媽媽願意嘗試的且效果滿意的入門醫美保養療程。

▲▼ 媽媽的青春從未謝幕，美麗與自信在此刻妍然綻放 。（圖／業者提供）

近期討論度極高的「海芙電音雙波」，即屬非侵入式療程，在一到三個月之間會漸進感受膚質的改善，也無需傷口照護，術後即可上妝。海芙電波提供大範圍的塊狀加熱，改善膚質與鬆弛；海芙音波則以點狀加熱皮膚各層次，像是淺真皮層、筋膜層（SMAS）、脂肪層，針對輪廓鬆垮、嘴邊肉或脂肪堆積進行多層次拉提。海芙電音雙波在不同層次的協作，加上多樣探頭與能量靈活搭配，使療程客製化，更貼近個人需求，效果自然、立體且持久！

張佳穎副院長也一併分享，海芙電波有別於傳統的電波儀器，採用革新技術-透過連續脈衝輸出及不間斷的水冷系統，讓熱能可以穩定不間斷的同時亦達到保護表皮肌膚的作用，並透過5階段的智慧震動減痛及6階可調式冷卻，隨時依據患者的狀態調整治療品質、更好掌握受術者的安全及舒適度。

▲▼ 媽媽的青春從未謝幕，美麗與自信在此刻妍然綻放 。（圖／業者提供）

璞之妍診所由台大皮膚專科醫師領銜組成，結合堅實的醫療專業與精密的術前評估分析，以「複合式治療」為核心，搭配先進儀器，為每一位客人的療程層層把關，確保安全與品質。

張佳穎副院長也分享對於醫學美容的看法：單一療程無法真正解決複雜的肌膚問題。因此複合式治療的核心精神，在於量身打造專屬療程，針對不同肌膚問題、老化問題進行多面向整合，大幅度提高治療效果。不僅著眼於立即的改善，更追求長期的穩定與自然呈現。

璞之妍的醫師團隊，不只是醫學專家，更具備敏銳的美感與審美判斷力。從不複製流行的樣貌，而是重視每個人與生俱來的特色，協助客人找出最適合自己、最有個人特質的漂亮。

張佳穎副院長表示：「這些價目表上看不見卻深刻影響療程品質的細節，我想正是璞之妍診所多年來獲得許多名人與熟客信任的原因」。

母親節，獻給媽媽的不只是美麗，更是一份安心與安全的呵護。選擇擁有豐富經驗與專業背景的醫療團隊，搭配原廠合格認證的療程與設備，讓媽媽的美麗與自信歷久彌新、穩定綻放。

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