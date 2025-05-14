醫美詐騙手法不斷翻新　受害消費者揭露親身經歷

▲「鳳凰電波」市面仿冒亂象頻傳 醫師：認明「原廠」才安心。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者黃稜涵／採訪報導

有消費者在Dcard上踢爆，自己購買來自網路轉售的鳳凰電波醫美療程，原以為撿到便宜，卻被引導到非原廠認證的診所施作，事後查證才發現，使用的是貼有假標籤的仿冒機器，整起療程根本是場騙局，這類案例並非個案，醫美詐騙陷阱在網路上層出不窮，有另一名受害者站出來，揭露自身受騙經歷。

▲有消費者在Dcard上踢爆，自己購買來自網路轉售的醫美療程，結果遇到騙局。（圖／翻攝自Dcard）

受害消費者指出，當初預約的是一家標榜獲得「鳳凰電波原廠認證」的診所，但實際報到的地點卻與原先提供的診所名稱不符，現場更像是一間美容SPA館、設備簡陋，躺椅類似植睫毛工作室常見的款式，讓人當下就產生疑慮，為確認療程真偽，他曾要求掃描探頭上的QR Code，對方雖提供掃碼，但當掃描後欲進一步驗證真偽流程時，卻被對方制止，僅聲稱「看到畫面就代表是真的」，並未提供完整認證過程。療程結束後，消費者不放心，主動聯繫原廠認證診所進行查證。最終收到官方回覆，確認該療程所使用的探頭與機器皆為假貨，連防偽標籤也為偽造品，證實他遭遇了醫美詐騙。

▲不僅療程所使用的探頭與機器皆為假貨，連防偽標籤也為偽造品。（圖／翻攝自Dcard）

消費者施打到仿冒機器或非原廠探頭，恐會造成灼傷等風險，後果不容小覷，尚行美診所盧靜怡醫師表示「鳳凰電波的探頭若有任何輕微損傷，就可能導致電流異常集中，產生局部燙傷。這些燙傷一旦嚴重，不僅影響外觀，更可能留下永久疤痕。」除了皮膚受損，仿冒設備的治療效果往往也大打折扣，讓消費者花錢卻得不到應有回報，得不償失。

▲▼盧醫師表示「鳳凰電波的探頭若有任何輕微損傷，可能產生局部燙傷，更可能留下永久疤痕。（圖／記者鄭遠龍攝，下同）

該如何辨別真偽、確保療程安全？盧醫師提出三大檢查關鍵，供消費者參考，第一、查看診所是否具有原廠授權證書，這是官方認證的重要憑據；第二、確認機器本體上的標籤與序號是否清晰可辨，仿冒品通常在細節上有所瑕疵；第三、使用原廠指定的官方 LINE 掃描探頭上的 QR Code，藉此驗證設備是否為正品。「只有經過原廠認證的診所，才能取得正規機器與探頭，原廠也僅與這些診所合作。」盧醫師強調，選擇診所前建議民眾可先上網搜尋是否為原廠合作單位，或直接向診所要求出示相關證明。

▲該如何辨別真偽、確保療程安全？查看診所是否具有原廠授權證書。

▲確認機器本體上的標籤與序號是否清晰可辨。

▲使用原廠指定的官方 LINE 掃描探頭上的 QR Code，藉此驗證設備是否為正品。

盧醫師進一步說明，原廠合法的正貨的機器探頭只有「原廠認證診所」才能安全取得，如果不是原廠認證診所的話，八成有假，有一些常見低價的假貨包裝話術，像是，平行輸入、跟廠商租賃、水貨這些都是可能是假貨陷阱，除了原廠的機器探頭外，原廠也會與原廠認證診所，提供定期的操作訓練、還有正規安全的的機器保養保固，這些都是療程效果要好的重要因素，非原廠認證診所機器探頭來源不明，甚至真假探頭、機器醫師或操作者也難以分辨，如果再加上對於機器的不熟悉或機器校正有問題，這都會影響效果及醫療權。

▲原廠合法的正貨的機器探頭只有「原廠認證診所」才能安全取得，如果不是原廠認證診所的話，八成有假。

更令人憂心的是，市面上的仿冒技術日益進步，甚至連專業醫療人員在未經仔細檢查的情況下，也可能難以辨別真假。盧醫師認為，作為專業醫師也必須承擔起把關的責任，「若我們自己都誤用假貨，不僅傷害患者，也破壞整體醫美信譽。」面對層出不窮的仿冒問題，盧醫師最後呼籲大眾：「美麗不應該冒險，請選擇具備原廠認證的診所與合格醫師。保障自己安全，就是最聰明的保養方式。」