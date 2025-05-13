韓國醫美風險高！Shurink宇宙版非「海芙音波媚必提」代理商揭設備實質差異

消費中心／綜合報導

隨著韓流文化席捲全球，韓國醫美憑藉技術成熟與審美細膩，也成為不少台灣人追求美麗的新選擇。根據觀光產業相關統計，近三年赴韓從事醫美觀光的人數持續成長，大量「無語言障礙」、「全包低價」、「快速變美」等廣告，吸引大量年輕族群跨海求美。

同廠不同機！Shurink Universe為韓國在地機種 設備規格大不同

在這波韓國醫美熱潮背後，也逐漸浮現潛在風險。近期傳出民眾赴韓接受療程卻未獲妥善處理的案例，引發社會關注。專業醫美儀器代理商優擎科技指出：「醫美療程屬於醫療行為，並非一般觀光消費，若在設備來源、術前評估與醫師資歷等環節缺乏完善規劃，將可能帶來健康風險。」相比之下，台灣醫美產業擁有明確法規與完備的醫療申訴處理機制，能為消費者提供更全面的保護，也提醒大眾切勿因低價吸引而忽略醫療安全的重要性。

近期市場上出現新的混淆現象，發現有韓國醫美診所非法盜用台灣商標名稱跨海廣告宣傳所謂「海芙音波宇宙版 Shurink Universe」的低價音波療程。該名稱與台灣所熟知的「海芙音波媚必提ULTRAFORMER MPT」高度相似，加上外觀設計近似、皆出自同一製造商CLASSYS公司，因此部分韓國醫美診所非法盜用台灣商標名稱跨海廣告宣傳讓消費者誤以為是同款設備，造成混淆與誤導。實際上，Shurink Universe 為 CLASSYS公司 於韓國境內推出的在地機種，雖出自同廠、外觀相近，實際規格、性能配置與國際版「海芙音波媚必提ULTRAFORMER MPT」有許多實質差異。在治療深度、能量輸出、探頭種類及治療範圍上，Shurink Universe採較簡化(低階)配置，設計定位以符合韓國當地市場需求，廣告價錢看似便宜其療程效果與維持度完全無法與「海芙音波媚必提ULTRAFORMER MPT」 等同。

台韓設備差異解析 國際版海芙音波媚必提療效更升級

「海芙音波媚必提ULTRAFORMER MPT」由台灣優擎科技有限公司獨家總代理，通過台灣衛福部合法許可，並擁有完整原廠技術培訓、售後支援體系及探頭真偽驗證機制。為協助消費者正確認識 ULTRAFORMER MPT 與 Shurink Universe 間的實際差異，優擎科技特別整理「海芙音波媚必提」的核心優勢：

1. 通過國際醫學實證與台灣法規認證

2. 標準能量輸出與更多元的深度精準治療

3. 每顆探頭具專屬 QR code，可掃碼驗證真偽

4. 原廠認證診所的醫師受完整技術培訓與產品定期維護



優擎科技進一步說明，Shurink Universe 雖以低價為賣點，但在術前諮詢階段常僅形式化處理，未依個人膚況、年齡與實際需求進行規劃。治療時也常以低於標準1/2至1/3以下的能量施作，導致療效不一，更需重複施作，進一步增加不便與風險，甚至是否為專業受訓的合格醫師所操作都無從證實。

自2025年5月1日起，海芙也推出全新的防偽驗證機制，導入「海芙原廠雲端頁面」，每顆探頭皆具專屬序號與 QR code，消費者可於療程前以手機掃描即時驗證真偽。療程前亦可透過原廠官網查詢診所是否具備授權資格，現場更可比對認證證書上的年度標示、診所名稱與QR code，層層把關，確保安全與正貨品質。

醫美療程的成效與安全，除了仰賴設備品質，更倚賴醫師的專業判斷與原廠完整的支援體系。消費者在選擇療程時，應認明正規代理、原廠正貨設備，並選擇通過原廠訓練與認證的專業醫師操作，才能真正實現「安心變美、安全有感」的醫美初衷。

本文圖片提供／優擎科技提供