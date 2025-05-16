▲醫美詐騙新手法！「打假鳳凰電波還被制止查驗」消費者怒控受騙過程。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者黃稜涵／採訪報導

近年醫美市場蓬勃發展，卻也衍生出不少亂象，近期一名消費者到宣稱有「鳳凰電波原廠認證」的診所施打療程，但過程中察覺異狀，經查證後竟驚覺探頭與機器皆為仿冒品，才發現自己被騙了，怒控受騙過程。該名受害者指出，當初預約的是一家標榜獲得「鳳凰電波原廠認證」的診所，但實際報到的地點卻與原先提供的診所名稱不符，現場設備簡陋，自己當場要求掃描QR Code以驗證機器真偽，雖成功掃碼，但在試圖進一步查詢時卻遭醫師強行制止。

▲近期一名消費者到宣稱有「鳳凰電波原廠認證」的診所施打療程，經查證後竟驚覺探頭與機器皆為仿冒品，才發現自己被騙了。



該名消費者指出，醫師語氣強硬，並被告知「畫面出現就代表是原廠正貨」，未能完成完整的驗證程序。療程結束後，他心生疑慮，隨即聯繫官方公布的原廠認證診所，要求針對當日所使用的機器與探頭進行驗證，經過原廠專業鑑定後，確認該診所所使用的設備並非來自原廠授權，所謂的「雷射防偽標籤」也是仿冒品。

▲經過原廠專業鑑定後，確認機器與探頭全是假貨，所謂的「雷射防偽標籤」也是仿冒品。

施打完才發現機器與探頭全是假貨，讓消費者心痛又無奈，如今類似的醫美陷阱，在網路上越演越烈，有不肖業者假冒「鳳凰電波原廠認證診所」，在IG、FB上大量投放廣告，甚至謊稱是原廠招募MODEL體驗，以低價吸引民眾上門施打，琢璞診所院長皮膚科羅玉佩醫師提醒消費者，要小心這些話術，「他會說是用水貨的方式平行輸入等等，或者他是跟原廠合作拉機租機的方式，來吸引消費者過來消費」。

▲琢璞診所院長皮膚科羅玉佩醫師指出，部分業者透過「平行輸入」或「水貨」為名義吸引顧客，甚至使用二手或回收探頭進行破解後再次施打。



羅醫師表示，現在也有聽到一些不肖廠商會去收購「已經拋棄的鳳凰電波的探頭」進行破解，再來做施打，事實上這個探頭經過破解後使用，它在能量上是非常不穩定的，以及它的薄膜很有可能經過多次的激發，會有破損的情形，極易導致燙傷、水泡等併發症。她提醒，原廠的鳳凰電波儀器與探頭僅提供給認證診所使用，「所以如果不是原廠認證診所的話，大家要小心八成有假」。

▲羅醫師提醒消費者，如果不是原廠認證診所的話，大家要小心八成有假。

此外，有不法業者甚至偽造QR Code與假冒網站，試圖魚目混珠。羅醫師強調，只有掃碼連結到原廠官方Line帳號與網站，才具有真正辨識功能，否則極可能是仿冒品，「有一些廠商已經做出假QR Code跟假網站，所以如果你掃QR Code，無法跳出官方的Line帳號，就要非常留意，大家也要知道，其實只有原廠認證的官方診所，才有真正的鳳凰」。

▲羅醫師強調，只有掃碼連結到原廠官方Line帳號與網站，才具有真正辨識功能，否則極可能是仿冒品。

台灣皮膚科醫學會常務理事彭賢禮醫師指出，原廠從未與未經認證的診所合作，也不會提供機器或探頭給非合作單位。市面上若出現價格異常低廉的療程，消費者更應提高警覺，因為背後往往隱藏著使用假機器、假探頭等高風險行為。彭醫師強調，所有療程必須由合格醫師親自操作，醫師對療效與安全負有絕對責任，不可輕忽。此外，原廠多年來持續落實儀器設備、施作醫師與合作診所三方面的品質控管，目的就是要提供民眾最安全、最有保障的治療環境。

▲台灣皮膚科醫學會常務理事彭賢禮醫師指出，原廠從未與未經認證的診所合作，也不會提供機器或探頭給非合作單位。

在醫美產業快速發展的同時，市場上充斥真假難辨的廣告訊息，各類陷阱層出不窮，讓消費者稍有不慎就可能陷入風險。醫師提醒，切勿輕信社群平台上的華麗宣傳與低價誘惑，許多業者以「原廠認證」、「限定體驗價」為名行誤導之實，背後實則可能使用未經授權的機器與探頭，只有選擇具備原廠認證的合格診所，以及受過專業訓練的合格醫師，並親自確認施作設備的真偽與防偽標籤資訊，才能真正保障療程安全與效果，避免因小失大，讓愛美成為冒險。

▼醫師提醒，只有選擇具備原廠認證的合格診所，以及受過專業訓練的合格醫師，才能真正保障療程安全與效果。