閃兵4藝人達除役年齡！媒體人推測「賠錢或緩刑」：代價太划算

▲藝人威廉。（圖／記者黃彥傑攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

閃兵案持續在娛樂圈延燒，陳零九、陳大天、李銓、威廉、大根等11名藝人都涉案，引起輿論一陣訝異。對此，新聞工作者樊啓明近日在臉書發文，感嘆名單內幾名藝人已超過36歲的法定除役年齡，最後不須入伍僅繳罰款就好，感嘆「對賺錢相對容易的藝人來說，用錢換自由甚至戰時的人身安全，會不會太划算了！？」。

樊啓明表示，涉及逃兵的藝人中，阿虎（39歲）、威廉（39歲）、陳零九（38歲）以及陳大天（37歲）等4人，均已超過36歲的法定除役年齡，依《兵役法》規定，役男在屆滿36歲的該年12月31日後便自動除役，不需入伍服役。

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樊啓明指出，儘管上述藝人違反《兵役法》，但因已超過法定服役年齡，依法無須回役或接受後續教召，甚至在戰時也不會被徵召上場，最終只需面對違反《兵役法》及《偽造文書》的刑責。

▲陳零九。（圖／記者邱中岳攝）



樊啓明感嘆，然而根據過往案例，絕大多數類似事件通常以罰款及緩刑結案，「對賺錢相對容易的藝人來說，用錢換自由甚至戰時的人身安全，會不會太划算了！？」。

網友看完紛紛留言，「只要罰錢就沒事了，這樣台灣看起來就不像是在備戰狀態啊」、「偽造文書不是應該羈押禁見嗎？我誤會什麼了嗎」、「只有這些嗎？高官權貴的子弟沒有嗎」、「但他們也賠了名聲，以藝人來說還是得不償失」、「他們都超過36也都不需要入伍了，罰個幾萬塊而已」、「我男友有癲癇都當兵了」、「原來服兵役這種東西也可以花錢處理啊，果然是鈔能力」。