Energy衝上101頂樓跳16蹲　5人當年「全免役」網看原因傻眼

▲男團Energy。（圖／記者黃克翔攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

男團Energy成員牛奶、阿弟、Toro、坤達、書偉為了宣傳湯姆克魯斯主演的年度動作鉅片《不可能的任務：最終清算》，挑戰5人接力爬101，並在頂樓大跳16蹲的影片。如今台灣男星閃兵案掀起社會高度關注，有網友翻出當年5人免役的原因，對比現在而感到傻眼。

棒棒堂成員威廉涉嫌閃兵，15日訊後以50萬元交保，成為這波逃兵藝人名單中，保釋金最高的人。然而，有網友發現，棒棒堂成員的阿緯、敖犬及小煜，都以「脊椎受傷」為由免役，剩餘王子未確認，小杰則是家族性遺傳疾病免役，等於整團幾乎沒人當兵。

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閃兵風波延燒，有網友發現Energy也是全團免役，其中Toro（郭葦昀）是脊椎側彎、書偉（張書偉）是地中海型貧血、牛奶（葉乃文）則是因脊椎移位。

其中，阿弟（蕭景鴻）因高強度練舞而椎間盤突出，在Energy巔峰時期因病暫時退出演藝圈，2005年入伍後舊疾復發，僅12天被驗退；另外，坤達2005年因突發性氣胸住院開刀，事後因此免役。

網友紛紛留言，「以前沒人管，哈」、「很勵志，傷殘人士勇敢16蹲」、「我兩節椎間盤突出也得當兵」、「現在是驗退的晚上」、「我當得了兵，受得了訓練，但是我不能16蹲」、「怪不得我不能當藝人， 原來我身體太健康」。

也有粉絲說，「勸你們這些有疾病的都不要去看醫生！有些疾病是可以治療及復健的！也沒有說都不能運動～當兵驗出來的報告，跟現在16蹲有何關係」、「當兵當到有問題，你負責嗎」、「呃…兵役條例就是不能當，鞭什麼意思的？進去當了操到出事再來哀悼？16蹲跟當兵的操能比喔」、「我能跳舞、能跑1600，但我申請入伍不讓我入，因爲我左心室傳導阻滯」。