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台灣人不愛逛夜市了？　財經專家：一票人「改衝這地方」

▲▼逢甲夜市現況，人潮眾多。（圖／記者陳筱惠攝）

▲逢甲夜市。示意圖，與本文無關。（圖／記者陳筱惠攝）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣夜市文化聞名世界，不過財經專家游庭皓就發現，近年來全台的消費型態大幅改變，逐漸從室外轉往室內，一間間大型商場陸續開幕，反觀逛夜市的人潮卻不斷減少。話題掀起熱議，不少網友感嘆，「沒辦法，台灣街道就是修羅場」、「夜市太貴啦」。

臉書粉專「游庭皓的財經皓角」日前發文提到，近年全台消費型態大幅改變，從室外轉往室內消費，根據「購物中心情報站」資料顯示，3月南港Lalaport開幕後，今年全台預估仍有12間大型商場將運營，2026年更是高達數十家。

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▲三井LalaPort。（圖／記者蔡惠如攝）

▲三井LalaPort。（圖／記者蔡惠如攝）

他接著表示，今年陸續開幕的，就有誠品生活台南、大巨蛋商場、新光三越台南小北門、台南三井outlet二期、高雄Focus13廣場、澎湖太陽城、高雄義享天地、台中國聯商場、屏東金東購物、台中漢神，「消費型態改變了消費地點，街頭逛街、逛夜市的人口越來越少；商場不只能夠躲太陽、躲雨，還可以遛小孩，車子也撞不到。」

對此，網友們相當有感，紛紛回應「夜市近十年都快生存不下去，因為熱、髒、亂又貴，誰要去？」「所以各縣市商店街都倒光光了」、「台灣實在是太熱了，有冷氣比較好逛」、「對有小孩的人而言，重點真的是車子撞不到」、「寧願花多一點錢，也不要邊逛邊閃車」、「車子撞不到，才是重點」、「符合氣候變遷的需求，外面大風大雨也不怕」、「商圈轉移是事實」、「路上真的太危險，室內安全多了」、「超盤又熱的夜市有啥好的」。

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