　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普最新民調下滑2％！　僅39%美國民眾認可經濟表現

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

根據路透社與易普索（Ipsos）最新公布的民調，美國總統川普（Donald Trump）本周的施政支持率微幅下滑至42％，與他本屆任期以來的最低點持平。儘管如此，川普的支持度仍高於他第一任期大部分時間的水準，也優於前總統拜登（Joe Biden）在2021至2025年下半任期的平均表現。

路透社報導，這項為期三天的民調於本周日（19日）結束，相較前一周的44％支持率略有下降。此次誤差範圍為正負3個百分點，顯示川普民調整體走勢近周維持平穩。不過，僅39％的受訪者表示認可川普處理美國經濟的表現，此數據與上周相同。

川普2024年以「打造美國經濟黃金時代」為競選主軸重返白宮，但他的強硬經濟政策，包括對多個主要貿易夥伴加徵高額關稅，也引發經濟學者對衰退風險升高的憂慮。雖然美國通膨率自拜登任期高點後逐年趨緩，但經濟學者普遍認為，川普推行的關稅可能進一步壓縮進口商利潤，進而加劇物價壓力，讓通膨再度升溫。

根據民調，對川普控制生活成本表現給予肯定的受訪者比例由上周的31％小幅上升至33％。儘管有成長，這仍顯示多數美國人對現行物價環境感到不滿。

針對外界對通膨與關稅政策的關聯質疑，川普日前公開點名全球最大零售商沃爾瑪（Walmart），要求其「自行吸收關稅成本」，而非將價格上漲歸咎於政府政策。同時，他也敦促聯準會（Federal Reserve）降息以提振經濟，但央行官員則警告關稅帶來的通膨風險不容忽視。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
586 2 4484 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
2道鋒面接力　下波「雨更大」時間曝
人妻「肥水不落外人田」偷情老公CEO同學　離婚5個月再婚
川普一招讓市場大洗牌　台廠鹹魚翻身：美國更依賴
三峽車禍新疑點　78歲翁返家前在市區繞路
Andy經紀人首回應黑料！　新歡被指狠角色「一手操控毀滅式爆
獨／「500元上的南王小將」林璿增出征世壯運！僅剩2人還在打
Andy核彈級爆料撈破800萬！　雙劈疑雲有詭
78歲翁釀3死！綠委助理喊「只是心臟有問題」網炸鍋：拜託放過

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

外籍駕駛車禍頻傳！　日本擬全面檢討「外國駕照更換」制度

斥資1750億美元！　川普宣布打造「金穹」飛彈防禦計畫

美伊核談判恐因1關鍵分歧破裂！　伊朗最高領袖嗆：不抱期待

假蜜月騙升等成歪風！　旅客拍片炫耀「旅遊撇步」惹議

川普最新民調下滑2％！　僅39%美國民眾認可經濟表現

盧比歐：讓中國侵略代價高於利益　台灣自衛能力是嚇阻關鍵

貓淪成運毒工具？　乳牛貓背綁毒品300克

快訊／美情報單位：以色列計畫襲擊伊朗核設施

2027恐爆台海戰爭！　《華爾街》曝中對台軍演目的：風險近臨界點

美股全面收黑！標普連6漲止步　特斯拉逆勢硬漲近2美元

【嬰兒有豁免權？】貓主子有差別待遇！寶寶得到許可任他摸

【專屬健身教練】白髮嬤輪椅推胖柴孫　手中不忘緊抓牽繩

【太鼻酸】 #三峽 車禍路口擺滿悼念品　民眾悲痛排隊獻花哀悼

【碰撞後肇逃？】 #三峽翁 妻子喊：不可能

【暴衝前1分鐘】#三峽翁 卡分隔島 倒退撞後車跑了！

【願逝者安息】三峽車禍路口擺滿悼念品　民眾淚：盼能在另個世界收到溫暖

【破窗而入】神農大帝出巡撞破玻璃！ 飲料店闆娘：急喝奶茶？ #雲林

【偶生氣惹！】 #李珠珢 見球員被觸身球眼神超兇????

黃子韜脫口「曾幫徐藝洋擦經血」　她傻眼：不要再說！

【可愛爆擊】寶寶睡夢中露燦笑！下秒被自己奶音嚇醒XD

外籍駕駛車禍頻傳！　日本擬全面檢討「外國駕照更換」制度

斥資1750億美元！　川普宣布打造「金穹」飛彈防禦計畫

美伊核談判恐因1關鍵分歧破裂！　伊朗最高領袖嗆：不抱期待

假蜜月騙升等成歪風！　旅客拍片炫耀「旅遊撇步」惹議

川普最新民調下滑2％！　僅39%美國民眾認可經濟表現

盧比歐：讓中國侵略代價高於利益　台灣自衛能力是嚇阻關鍵

貓淪成運毒工具？　乳牛貓背綁毒品300克

快訊／美情報單位：以色列計畫襲擊伊朗核設施

2027恐爆台海戰爭！　《華爾街》曝中對台軍演目的：風險近臨界點

美股全面收黑！標普連6漲止步　特斯拉逆勢硬漲近2美元

家寧「有很多Andy不忠證據」！網紅閨蜜淚揭分手內幕：她原諒好幾次

金賽綸18歲交往對象「是年長偶像」！　他曝爆料原因：別肉搜

外籍駕駛車禍頻傳！　日本擬全面檢討「外國駕照更換」制度

小孟老師／5月21日星座運勢　水瓶感情回暖

陳零九閃兵連「五堅情」都騙！　陳沂酸爆：人生當狼人殺在玩

斥資1750億美元！　川普宣布打造「金穹」飛彈防禦計畫

罹癌少年圓夢！　全班到醫院「陪拍畢業照」隔天離世：沒有遺憾了

美伊核談判恐因1關鍵分歧破裂！　伊朗最高領袖嗆：不抱期待

2道鋒面接力　下波「雨更大」時間曝

澎湖「燒老鼠」直擊！　野生火球馬路亂竄

女孩嫁大21歲老公很幸福　她曝說話古板背後藏深意

國際熱門新聞

小姊弟相擁亡　「手臂遭砍斷」全身傷

空姐爆料　「和乘客打招呼」背後原因

麥當勞1組合竟成「偏頭痛解方」？　一票人喊真的有效

2027恐爆台海戰爭！　《華爾街》曝中對台軍演目的：風險近臨界點

北韓10女「陸工廠暴動」打死人！遭處決

金融市場疲軟、對伊朗制裁懸而未決　國際油價收低

日媒預測：中國佔領台灣　美軍司令戰死

美股全面收黑！標普連6漲止步　特斯拉逆勢硬漲近2美元

老師在教室激戰！小學生目睹嚇壞

13種高薪工作「AI也搶不走」

單親媽媽分享「靠AI賺錢」　慘被挖出曾拍無碼AV

快訊／美情報單位：以色列計畫襲擊伊朗核設施

假蜜月「騙升等」成歪風　旅客拍片炫耀惹議

盧比歐：讓中國侵略代價高於利益　台灣自衛能力是嚇阻關鍵

更多熱門

相關新聞

盧比歐：讓中國侵略代價高於利益　台灣自衛能力是嚇阻關鍵

盧比歐：讓中國侵略代價高於利益　台灣自衛能力是嚇阻關鍵

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）20日強調，唯有讓中國侵台的代價高於預期利益，才能真正發揮嚇阻效果。他指出，嚇阻的基礎是台灣本身的防衛能力，台灣若更難攻克，就能爭取更多應變時間；他並警告，若俄烏戰爭持續，將持續耗損原本可投入印太的資源。

快訊／美情報單位：以色列計畫襲擊伊朗核設施

快訊／美情報單位：以色列計畫襲擊伊朗核設施

2027恐爆台海戰爭！　《華爾街》曝中對台軍演目的：風險近臨界點

2027恐爆台海戰爭！　《華爾街》曝中對台軍演目的：風險近臨界點

美股全面收黑！標普連6漲止步　特斯拉逆勢硬漲近2美元

美股全面收黑！標普連6漲止步　特斯拉逆勢硬漲近2美元

中美貿易戰驚天逆轉　90天關稅降溫背後的全球震盪

中美貿易戰驚天逆轉　90天關稅降溫背後的全球震盪

關鍵字：

川普民調北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

Joeman「副駕1女」突起身抬頭　粉絲氣炸不挺了

Andy核彈級毀家寧撈破800萬！　雙劈疑雲有詭

全台有雨！　鋒面報到時間曝

歐陽娜娜爆「被取消國籍！」　事實查核中心出手了

女騎士慘死　兒闖封鎖線「那台機車是我媽媽…」

女大生曝交往5年甜蜜時光　王文洋拿到「三問錶」興奮炫耀

即／女騎士招魂老公兒女全到場！兒擲筊「1次就允杯」

王文洋承諾女大生產子每年給200萬　因一事翻臉報警趕人

台灣「Nissan進口油電休旅」大降價20.1萬

小姊弟相擁亡　「手臂遭砍斷」全身傷

兄弟凌晨吵架進警局　哥哥先走1分鐘被輾斃

台南死亡衝撞「夫妻永別」　護理師路過CPR搶救

6寶媽女兵勾引長官喊「你淫了」　誣告性侵判5月

三峽車禍新疑點　78歲翁曾在市區繞路

三峽國中生放學痛哭失聲！淚喊：後悔沒多聯絡

更多

最夯影音

更多

【嬰兒有豁免權？】貓主子有差別待遇！寶寶得到許可任他摸

【專屬健身教練】白髮嬤輪椅推胖柴孫　手中不忘緊抓牽繩

【太鼻酸】 #三峽 車禍路口擺滿悼念品　民眾悲痛排隊獻花哀悼

【碰撞後肇逃？】 #三峽翁 妻子喊：不可能

【暴衝前1分鐘】#三峽翁 卡分隔島 倒退撞後車跑了！

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面