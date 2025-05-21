川普最新民調下滑2％！　僅39%美國民眾認可經濟表現

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

根據路透社與易普索（Ipsos）最新公布的民調，美國總統川普（Donald Trump）本周的施政支持率微幅下滑至42％，與他本屆任期以來的最低點持平。儘管如此，川普的支持度仍高於他第一任期大部分時間的水準，也優於前總統拜登（Joe Biden）在2021至2025年下半任期的平均表現。

路透社報導，這項為期三天的民調於本周日（19日）結束，相較前一周的44％支持率略有下降。此次誤差範圍為正負3個百分點，顯示川普民調整體走勢近周維持平穩。不過，僅39％的受訪者表示認可川普處理美國經濟的表現，此數據與上周相同。

川普2024年以「打造美國經濟黃金時代」為競選主軸重返白宮，但他的強硬經濟政策，包括對多個主要貿易夥伴加徵高額關稅，也引發經濟學者對衰退風險升高的憂慮。雖然美國通膨率自拜登任期高點後逐年趨緩，但經濟學者普遍認為，川普推行的關稅可能進一步壓縮進口商利潤，進而加劇物價壓力，讓通膨再度升溫。

根據民調，對川普控制生活成本表現給予肯定的受訪者比例由上周的31％小幅上升至33％。儘管有成長，這仍顯示多數美國人對現行物價環境感到不滿。

針對外界對通膨與關稅政策的關聯質疑，川普日前公開點名全球最大零售商沃爾瑪（Walmart），要求其「自行吸收關稅成本」，而非將價格上漲歸咎於政府政策。同時，他也敦促聯準會（Federal Reserve）降息以提振經濟，但央行官員則警告關稅帶來的通膨風險不容忽視。