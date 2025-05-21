斥資1750億美元！　川普宣布打造「金穹」飛彈防禦計畫

▲川普宣布，將斥資1750億美元打造「金穹」飛彈防禦系統。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普20日宣布，將斥資1750億美元（約新台幣5.7兆元）打造名為「金穹」（Golden Dome）的飛彈防禦系統，旨在攔截來自中國與俄羅斯的潛在威脅。他強調，這項計畫將在其任期結束前、2029年1月全面完成。

根據《路透社》報導，川普（Donald Trump）在白宮舉行的記者會上指出，「我在競選總統期間向美國人民承諾，我將會打造一套先進飛彈防禦系統。我很高興在今天宣布，我們為這套最先進系統正式選定了架構。」

川普指出，美國太空軍（US Space Force）將領蓋特雷恩（Michael Guetlein）將主導這項計畫的相關工作，而金穹系統完工後，將有能力攔截從全球其他地方、甚至外太空發射的飛彈，「這對我們國家的成功甚至是生存都至關重要」。

他透露，加拿大也表達想要加入的意願。不過，加拿大總理馬克・卡尼（Mark Carney）辦公室並未立即回應相關詢問。

這項計畫靈感來自以色列的「鐵穹」（Iron Dome）系統，但規模更勝一籌，除了部署大量監控衛星，還包含獨立的「攻擊型衛星艦隊」，能在飛彈升空初期即進行攔截。

川普提到，早在雷根（Ronald Reagan）時期就曾提出類似構想，當時被稱為「星際大戰」（Star Wars）計畫，卻因技術不成熟而未實現。

▲金穹計畫靈感來自以色列的「鐵穹」系統。（圖／路透）



對此，戰略暨國際研究中心（Center for Strategic and International Studies）專家卡拉科（Tom Karako）指出，儘管有矽谷技術與現有國防系統加持，但時間與資金的不確定性，仍是金穹的最大挑戰，「現在的新資訊是1750億美元的總預算，但問題是這筆錢要花多久時間？可能是10年吧。」

美國國會預算辦公室（Congressional Budget Office）估算，若該計畫持續20年，總支出恐飆破8310億美元，遠超目前公布的初始預算。

目前包括SpaceX、Palantir與Anduril等新創科技公司，均被視為關鍵供應商。而川普也點名L3Harris、洛克希德馬丁（Lockheed Martin）與雷神（Raytheon）等傳統軍工業者，將參與前期建設。

其中，L3Harris已在印第安納州沃恩堡（Fort Wayne）投資1.5億美元建廠，生產可追蹤高超音速武器的「高超音速與彈道追蹤太空感測衛星」，未來有望納入金穹架構中。

不過，該計畫的資金仍不穩定。共和黨議員提案將在總額1500億美元的國防預算案中，編列250億美元做為金穹的初期投資。但這筆資金與國會正激烈辯論中的「和解法案」（reconciliation bill）綁在一起，前景不明。

一名業內人士直言，「如果和解法案沒過，金穹的資金可能根本到不了位。這樣整個時程就會岌岌可危。」