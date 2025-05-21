路怒症「小心是隱藏的陣發性暴怒症」！醫：大腦剎車壞了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

三峽日前發生重大車禍，78歲余姓男子19日駕車衝撞機車和路人，釀3死12傷，事後傳出余男似乎有路怒症。台北榮總遺傳優生科主任張家銘在臉書發文，「路怒症背後的真相：小心是隱藏的陣發性暴怒症在作祟」。他指出，陣發性暴怒症不是個性問題，而是大腦的「煞車」壞掉了。

張醫師在粉專「基因醫師張家銘」表示，陣發性暴怒症的特徵，就是「遠超過合理程度的憤怒甚至衝動的暴力行為」，這不是個性問題，而是「大腦的煞車壞掉了」。他舉例：「有人平常看起來好好的，但一遇到塞車、有人按喇叭、擋路，就瞬間暴怒、摔東西，甚至推人、攻擊，這些都不是單純情緒失控，而可能是大腦神經調控異常的結果。」

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他引述美國梅約診所的說法指出，陣發性暴怒症的爆發通常不會超過半小時，但對人際關係、職場甚至法律責任的影響，卻可能是長年的。他也分享，患者常伴隨童年創傷經驗，像是家庭暴力、父母情緒失控、或是曾被霸凌，加上大腦血清素系統異常，「這些都會讓人對壓力過度敏感，很難冷靜下來。」

更進一步的影像研究甚至發現，這些患者的前額葉連線功能較差（理性思考區），但情緒反應區的杏仁核卻特別活躍，形容起來就像是「車子煞車失靈、油門卡住，一遇到刺激就暴衝出去。」

「最痛苦的是那些知道自己失控不好、卻控制不住的人。」張家銘說，許多患者在情緒爆發後會感到後悔、愧疚，但光靠「忍耐」根本無法解決。他建議，透過認知行為治療（CBT）幫助理解情緒前兆，改變應對方式；有些人則需搭配抗憂鬱藥或情緒穩定劑來穩定大腦傳導。

生活習慣也很重要，「減少咖啡因、避免過度刺激、規律運動、冥想、睡眠穩定，這些都有助調節壓力與情緒。」張家銘也強調，不該把失控歸咎於個性差，「有時候，那只是一個內在情緒的求救訊號。」

他最後提醒：「現代生活壓力太大了，我們不能再忽視這些『暴怒』的背後真正原因。情緒不是洪水猛獸，但若放任它無序流竄，終會衝垮我們最珍惜的東西。」