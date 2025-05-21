路怒症駕駛狂飆後悔！醫揭「大腦真相」：4招穩定情緒

▲台北慈濟醫院身心醫學科李嘉富醫師指出，路怒症在醫學上屬於「陣發性暴怒症」的一種。。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

文／常春月刊

返鄉團圓、出門遊玩時，難免會遇到塞車或路況不佳的情況，導致部分駕駛出現焦躁、不耐與憤怒等情緒，甚至對周遭的人惡言相向、身體暴力，影響行車安全，出現俗稱的「路怒症」。

路怒症屬一種行為障礙 常見這些症狀

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台北慈濟醫院身心醫學科李嘉富醫師指出，路怒症在醫學上屬於「陣發性暴怒症」的一種，駕駛的衝動行為並不能預期。而間歇性暴怒症是一種行為障礙，其症狀表現包括因細故而引發的怒罵與行為攻擊，這種遠超合理程度的憤怒表現，在臨床上只要衝動行為嚴重，且一年超過三次，或一個禮拜超過兩次、持續超過兩個月以上者，就可能診斷為間歇性暴怒症。

通常合併其他情緒障礙 事後會有自責內疚悔意

其致病機轉可能與大腦杏仁核與前額葉有關，杏仁核是掌管情緒的中樞，前額葉則是理性中樞，用以抑制情緒所產生的衝動，若是在主導理智、邏輯的前額葉發揮功用前，杏仁核就已經發出訊號，此時容易出現情緒大於認知，產生身心失控的情形。

李嘉富說明，間歇性暴怒症病人通常會合併患有其他情緒障礙，如躁鬱症、焦慮症、憂鬱症等，當疾病發作時，攻擊性行為會帶來一種解脫或愉悅感，但一般發作時間不會超過三十分鐘，且事後會有自責內疚的悔意。由於間歇性暴怒症的症狀表現容易被誤以為只是單純脾氣不好或更年期所致，因此病人較無病識感，也不會就醫治療。

▲李嘉富醫師指出「路怒症常見徵兆」，並提供4個方式協助穩定駕駛情緒。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

協助穩定駕駛情緒 4招跟著做

當這類傾向者在年節駕車上路時，便容易因交通狀況、其他駕駛者的行為等因素而產生強烈的負面情緒。李嘉富建議，若發現身邊親友日常曾頻繁出現無預兆的衝動行為時，應盡量避免讓其駕駛，若真的出現情緒煩躁的症狀時，可以利用以下方式，協助穩定駕駛情緒：

1、腹式呼吸：緩慢地用鼻子吸入空氣，吸氣時腹部自然膨脹，然後閉氣3至5秒，用嘴巴緩慢將氣呼出，以此調節神經系統、降低壓力、改善焦慮和憂鬱情緒、增加活力。

2、正念練習：情緒的產生，是因為自己對周圍的人事物產生負面念頭，進一步促發負面情緒，但周圍人事物可能是中性的，只是因為自己賦予這些情境意義時，給予了負面的結論。因此可以練習在事件發生當下，給自己十秒的時間緩和，別讓情緒壓制理性。

3、聆聽音樂：研究證實聽音樂可以幫助調節情緒，帶來快樂並使身心放鬆，特別是慢速、低音且沒有歌詞的音樂，可以減少壓力與焦慮，當然也可以選擇自己喜歡的類型，增加愉悅感。

4、閒聊家常：當發現駕駛情緒出現波動時，身邊親友可以透過閒聊家常的方式，選擇駕駛有興趣的話題，轉移情緒，必要時可停靠休息站，確認緩和後再行上路。

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