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見三峽翁黑歷史！他推測「路怒症慣犯」　再猜發作瞬間是這時

▲新北市三峽區北大國小旁重大事故，撞擊畫面曝光。（圖／記者黃彥傑翻攝，下同）

▲新北市三峽區北大國小旁重大事故，撞擊畫面曝。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

三峽重大車禍震驚社會，不僅造成3死12傷，現場影像更讓人痛心不已。財經網美胡采蘋在粉專轉發一篇貼文，「我覺得這個推論是最有道理的。」該名網友大膽猜測，余男是路怒症慣犯，提到路怒人不會因單一事件暴走，但不會放過任何一件事，「他會不斷累積每一個事件，並解讀每一個事件都是衝著自己來的。」

胡采蘋轉發一位網友的貼文，「綜合目前各種影片，我覺得這個推論是最有道理的。不要在路上跟人爭執，人生真正的戰場永遠不是在馬路上。」

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從文中可見，該名網友一開始也認為，車禍可能是年長駕駛身體不適導致，但在看到駕駛五年前也曾開車撞花圃的紀錄後，認為「應該可以大膽猜測是路怒症慣犯。」他根據多段影片推敲，駕駛似乎從一開始就在針對一名女騎士，懷疑是因為對方「擋了他的左轉路線」而心生不滿。

他詳細分析，事發路口為圓形綠燈可左轉，但當時標示為16至17時禁止左轉，而車禍發生時間正是16:03，駕駛疑似把無法左轉的責任歸咎於女騎士，「當騎士轉走，他已經怒了，前輪撞上分隔島水泥就是證據。」後來倒退撞到後車，又再度點燃怒火。

他還列出駕駛當下可能的心理歷程，從怒撞分隔島、怒退撞後車，到最後如「賽亞人變身」般地衝撞女騎士與現場學生與家長，推斷他早已失去理智。「在撞停之前，他已經沒有理智，只剩下兩手死抓方向盤，發出賽亞人變身時的吼叫。」

最後，他還在留言處表示，很多人說余男是因為與後車的事故肇事逃逸，「我覺得…你們都不了解路怒症，你們分析太理智了。」並解釋道，路怒人不會因為單一事件而暴走，「但是他不會放過任何一個事件，他會不斷累積每一個事件，並解讀每一個事件都是衝著自己來的，怒氣會不斷疊加變質燃燒。」

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