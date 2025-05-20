脫歐9年後破冰　英國、歐盟攜手強化國防與貿易合作

▲英國與歐盟就國防合作、貿易便利化達成多項協議，象徵脫歐9年後的關係回暖。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普重返白宮掀起全球秩序變革，間接促成英國與歐洲聯盟擱置多年歧見，朝重建雙邊關係邁進。英國首相施凱爾20日在倫敦與歐盟多位領袖舉行高峰會，雙方就國防合作、貿易便利化達成多項協議，象徵脫歐9年後的關係回暖。

根據《路透社》報導，英國正式宣布加入歐盟聯合採購計畫，並簽署一份引發爭議的新漁業協議。同時，雙方達成共識，未來英國食品與旅客進入歐盟將更加順暢，減少繁瑣的手續與邊境限制。

分析指出，此番英歐關係破冰，與川普政府對歐洲施壓有關。川普不僅揚言加徵關稅，還多次要求歐洲加強自身防衛能力，促使歐洲與英國重新評估彼此的戰略夥伴關係，也讓施凱爾（Keir Starmer）與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）等歐洲領袖間互動更為密切。

曾在脫歐公投中表態支持留歐的施凱爾表示，英國民眾若能享有具體實益，例如可在歐盟機場使用快速電子通關系統，就能有效反擊改革黨黨魁法拉吉（Nigel Farage）對其「背叛脫歐」的批評聲浪。

英國政府強調，與最大貿易夥伴歐盟重建連結，有助簡化農產品輸出流程、降低食品價格、強化能源安全，預估可在2040年前為國家創造約121億美元（約新台幣3650億元）經濟效益；這也是英國繼與印度、美國後，本月達成的第3項重要國際協議。

儘管短期內經濟提振有限，但外界認為此舉有助於提振企業信心、吸引外資回流。施凱爾透過聲明指出，「現在正是放眼未來的時候，我們要跳脫過往的僵局與爭論，尋求對國民最有利的、務實可行的方案。」

雙方此次重啟合作的重點，落在國防與安全領域。英國未來將能參與歐盟的聯合軍備採購案，為BAE、勞斯萊斯（Rolls-Royce）與巴卜卡克（Babcock）等英國企業爭取進入總額達1500億歐元的「歐洲再武裝」計畫鋪路。

至於漁業協議部分，雙方同意開放對方漁船進入各自水域捕魚為期12年。此舉雖引發部分批評，認為英國失去未來談判利器，但英方則強調，藉此換取歐盟放寬中小型食品商出口歐洲的限制，對產業而言是利多。

此外，英國也鬆口同意推動有限的青年流動計畫，並開始評估重返Erasmus+學生交換計畫的可能性，具體細節仍待進一步協商。

儘管外界普遍正面看待英歐破冰，但英國改革黨黨魁法拉吉與保守黨多位資深政要皆對施凱爾此舉表示強烈不滿，批評他背棄脫歐精神，重拾與歐盟的「依賴關係」。