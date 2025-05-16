南澳鄉長言語性騷擾女下屬　監察院通過彈劾

▲南澳鄉長李勝雄。（圖／取自南澳鄉公所官網）



記者杜冠霖／台北報導

監察院今（16日）發新聞稿表示，宜蘭縣南澳鄉鄉長李勝雄於110年考察期間，對同行之下屬甲女以具有性意味之言詞，侵犯干擾其人格尊嚴，造成敵意性、冒犯性之工作環境，並經宜蘭縣政府性騷擾申訴評議委員會決議性騷擾行為成立。李勝雄為機關首長，言行動見觀瞻，理當謹言慎行，並負有防治性騷擾之責，卻未能以身作則，嚴重影響機關聲譽及形象，有違公務員服務法相關規定。監察院審查通過監察委員紀惠容、高涌誠提案，全案移送懲戒法院審理。

該彈劾案已於114年5月16日公告彈劾案文及其歷次審查決定書。另外，審查委員浦忠成附具決定不成立理由略以，事證不足、欠缺證據能力。彈劾案文指出，李勝雄於110年4月22日與機關同仁考察期間，於甲女與鄉公所同仁共同搭乘公務車之際，對甲女說：「為什麼要坐公務車而不跟我一起坐遊覽車，是不是○○○（男性同仁姓名）較大妳比較喜歡」，以具有性意味之言詞冒犯甲女，甲女於113年3月11日向宜蘭縣政府提出申訴，並經申評會決議構成性騷擾行為。

監院指出，李勝雄為民選地方行政首長，其對下屬甲女之性騷擾行為雖經申評會決議成立，然宜蘭縣政府僅為宜蘭縣南澳鄉公所之自治監督機關，對於鄉長並無人事考核權，無法對鄉長之行為逕為懲處，爰該府依地方制度法第84條、公務員懲戒法第2條及第24條第1項規定函送監察院審查。

監委表示，李勝雄為一鄉之長，其言行動見觀瞻，對於其形象與品格之要求，較一般公務員更為嚴謹。其作為機關首長，負有防治機關性騷擾之責，卻未能以身作則，謹言慎行，嚴重影響機關聲譽及形象，有違公務員服務法第6條、第7條之規定，未獲懲處顯不足以維持公務紀律，依公務員懲戒法第2條有懲戒之必要，爰依憲法及監察法等規定提案彈劾，並移送懲戒法院審理，依法懲戒。