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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

520周年／內閣改組換血激士氣？　卓榮泰闢謠「無時間表」埋伏筆

▲▼卓榮泰 聯訪 立法院院會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）

總統賴清德520執政將滿一周年，回顧這一年來的政治環境，朝小野大的局勢，讓立法院成為主戰場，朝野對立加劇，甚至有股暴戾之氣；而國際局勢也千變萬化，中共解放軍軍演常態化，兩岸關係愈趨緊張。《ETtoday新聞雲》彙整了賴清德這內外交迫的一年，從國會、內閣、國防到兩岸，一次讓讀者了解，這一年到底發生了哪些事。

記者陳家祥、杜冠霖／台北報導

賴清德政府將在520上任滿一週年，回首這一年來，民進黨在國會落居少數黨，也讓行政團隊在推動政策時處處掣肘。身為賴政府的「先發投手」，行政院長卓榮泰帶領閣員在立院前線作戰，初期難免與黨團有需要磨合的狀況，等了大半年後才在總預算案一役「回神」。但團隊任期走到一個節點，適度改組多少有激勵士氣、或上緊發條的作用，即便卓榮泰多次公開喊話專注關稅談判、暫時不做閣員異動，但這也埋下了伏筆，意味著階段性任務完成後，也是內閣調整的時機。

賴、卓交情好到相約退休去日本　組閣第一棒交給他

賴清德與卓榮泰兩人同年，又是1999年立法委員的同梯，自然比其他政壇同僚多一分情感。後來，卓在2004年、2006年2度擔任總統府副秘書長，其後因身體狀況選擇沉潛；賴則在2010年選上台南市長成為一方諸侯。多年後，賴清德北返台北政壇，接替林全擔任行政院長，「大總管」秘書長人選找上卓榮泰出任。

而賴清德、卓榮泰兩人的交情有多好？據知情人士透露，兩人曾相約退休後要一起去日本玩，現在又一起在國家大位上，兩人的交情並非外界三言兩語可以挑撥的。且卓榮泰性格恬淡、沒有太多爭權奪利的野心，或許也是讓賴清德願意放心釋權合作的對象。

就有與卓榮泰系統交好的政壇人士說，卓擔任院長後，常有長輩關心他有沒有被安插到什麼好位子，他都只能笑著搖頭。他說，要爭位子的人一定會拉幫結派、透過國營事業資源養人，但卓榮泰沒有，從來沒有人因爲他而獲得什麼位子、被酬庸到什麼國營事業去，「從這部分可以看出他完全沒有爭大位的心思」。

▲▼準總統賴清德內閣團隊備受外界矚目，4/10謎底由賴清德揭曉，一如先前媒體報導閣揆由卓榮泰擔任，副閣揆鄭麗君、秘書長龔明鑫、發言人陳世凱為政院新三角。（圖／記者湯興漢攝）

▲賴清德首任行政院長由卓榮泰擔任。（圖／記者湯興漢攝）

閣員表現各界都在看　注新血激士氣時機點「沒時間表」

行政團隊甫上任之時，對於政策、法案的論述實在過於被動，不少綠委都認為，執政黨應該是要發球的一邊，面對在野黨提出的爭議法案應該主動出招反制，但內閣團隊卻都沒有提出院版、提供給立委資訊也過慢，最後就是落得執政黨被動挨打、黨內立委還要幫忙擦屁股的局面。

就有部分綠委直接開砲，向來是黨內大砲的綠委楊曜、林淑芬就曾多次提出質疑。例如勞動部主責的勞保改革進度，就讓楊曜相當不滿，他日前質詢時就提到，「勞保改革講了這麼多年，連政府最終給付責任執政黨都不敢擔保，非常不可思議」。

當時，楊曜也重話批評，「還真的不知道怎麼替黨辯護」。林淑芬也直言，政府不敢漲保費卻慷人民之慨，叫人民來補雇主責任，但雇主責任才是最重要的，如果雇主都沒有責任，就是政府來買單。

「當時確實是抱怨連連，直到後來總預算案的攻防，才有醒過來的感覺。」該綠委提到，幾位部長後半年的備詢表現、下鄉宣講論述，都值得稱許，尤其有立委經驗的劉世芳、洪申翰，反應非常快，不論是時事議題的處理還是政事推行都有其節奏，又能一邊回應在野黨，對藍白立委的質詢猜題精準，用事實回擊，拿捏得不錯。

但也有綠委認為，有部分的首長著重專業，卻也因為技術官僚出身，對政治議題的嗅覺、反應的靈敏度確實都有待加強。例如財政部長莊翠雲，份內工作恰到好處，但面對租稅結構失衡、財政收支劃分等政治性高的難題，實在太被動。

而要說讓綠營立委最有「印象」的部長，非經濟部長郭智輝莫屬。有綠委指出，郭智輝大鳴大放風格在這一年來佔盡媒體版面，面對當前的AI浪潮，熟悉產業界的郭智輝應該是歷屆以來最懂AI的經濟部長，雖敢於改革、也提出一些具前瞻性的政策，如國產車標準改制等等，都獲得在野黨肯定。但面對民生議題如電價、甚至攸關民進黨立場的核能議題，發言卻相當驚悚，該綠委忍不住苦笑，「郭智輝實在太常失言了！」

雖然近期有部分閣員被點名要調動，但面對美國總統川普掀起的關稅風暴，卓榮泰也定調，和美國的關稅談判是政府目前最重要的關卡，90天的期限將在7月初到期，在此之前，「政院還沒有調整內閣的時間點」。

但卓榮泰的說法也語帶保留，沒有直接拒絕、僅是表態「沒有時間點」。鐵打的衙門、流水的官，執政團隊要直接面對民意檢驗，去留往往非操之在己，執政大部隊的步伐不斷往前，難免會有腳步跟不上的成員，適時地調動、注入新血，不僅是強化戰力，也能傳達出政府團隊願意傾聽民意的謙卑態度。

▲▼郭智輝 回應吃苦當吃補 立法院院會 答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲經濟部長郭智輝常有驚人發言，屢被點名是異動閣員。（圖／記者屠惠剛攝）

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