日本嚴重米荒！　農水大臣竟稱「沒買過米」失言遭撤換

▲日本正面臨30年來最嚴重的米荒。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

日本正面臨30年來最嚴重的米荒，米價節節高漲，然而農林水產大臣江藤拓卻在公開場合語出驚人，脫口說出「我沒買過米」，引發在野黨與輿論撻伐。儘管首相石破茂第一時間召見江藤並親上火線致歉，仍難平眾怒。日媒指出，石破已拍板撤換江藤，改由自民黨前選舉對策委員長小泉進次郎接掌農水大臣。

根據《時事通信社》報導，江藤18日出席自民黨佐賀縣連舉辦的政經講座時語出驚人，自曝「我沒買過米」，並補充「支持者送來的米堆滿儲藏室，多到甚至可以拿去賣」，輕浮的語氣與發言，瞬間激怒大批民眾與在野黨。

▲日本農林水產大臣江藤拓失言遭拔官。（圖／路透）



這番言論被形容為「令和版的瑪麗安東尼」，遭質疑完全無視庶民為米價煩惱的民間疾苦。事後江藤雖解釋是太太打電話斥責他，他才補充家裡其實有定期買米，但對媒體追問是否收回言論，他僅稱是「修正」而非「撤回」，態度引發更多反彈。

石破19日將江藤召見至官邸，當場給予「嚴厲警告」，還出面致歉表示「身為任命者我深感抱歉，這番發言確實有問題」，但當時仍選擇讓其留任。

未料隔日情勢急轉直下，立憲民主黨等五個在野黨聯手要求撤換農相，並揚言提出不信任案。考量自民黨目前僅是少數執政黨，一旦在野聯合極可能讓不信任案通過，石破也因此轉向決定止血。

再者，江藤此次失言涉及當前社會最敏感的民生議題「米價」，政治觀察家認為，此舉恐影響夏季即將登場的參議院選舉票倉動向，因此石破選擇提早止損、壓低風險。

江藤在2023年石破第二次內閣成軍時上任農水大臣，任期僅7個多月，便因一席話結束政治生命，這也是石破政權上台以來首度更換閣僚。

▲石破擬決定由小泉進次郎接任農林水產大臣。（圖／路透）



據了解，石破已決定由現年44歲的小泉進次郎接任農林水產大臣。小泉為前首相小泉純一郎之子，2009年接棒父親進入政壇，當選神奈川11區眾議員至今共6度連任，並於2019年38歲入閣，成為戰後最年輕環境大臣之一，在安倍與菅內閣均有任職紀錄。

小泉進次郎去年更參選自民黨總裁，首輪投票拿下最多國會議員票數，展現不容忽視的政治實力。小泉先前也曾擔任農林部會長，熟悉農政議題，被視為穩定米價與挽救政權形象的適當人選。