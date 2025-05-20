三峽78歲翁撞死3人！他揭日本1慘案「讓250萬長者自願交駕照」

記者閔文昱／綜合報導

新北市三峽19日下午發生重大車禍，78歲余姓男子駕車闖紅燈，衝撞放學學生與路人，造成3死12傷，事件也引發社會對高齡駕駛的廣泛討論。對此，住台日籍作家下坂泰生回憶起2019年東京池袋87歲老翁駕車釀2死9傷的事故，並指出那起事件引發日本社會改革，短短5年間即有約250萬名75歲以上長者自願放棄駕照。

下坂泰生今（20日）在臉書粉專「日本人的歐吉桑 ・台湾在住の日本人のおじさん」發文表示，日本政府在池袋事故後，逐步加強高齡換照制度，自2022年起更嚴格要求75歲以上長者需通過認知測驗與駕駛能力考核，否則不得續照。為鼓勵長者主動停駛，政府與企業合作推出多項優惠政策，包括計程車、巴士、餐廳、醫療與銀行等折扣，讓放棄駕照不再等於失去生活自主權。

▲三峽重大事故3死，兩名女學生家屬重回現場招魂。（圖／記者陳以昇攝）

相比之下，台灣目前雖有規定75歲以上駕駛須定期換照與通過認知功能測驗，但實施強度與配套誘因相對不足。下坂泰生指出，台灣除了台北等都會區外，公共交通不便，導致不少高齡者難以放棄開車，若無完善替代方案與制度設計，即使規定再嚴，也難有效減少高齡事故風險。

目前我國的高齡換照流程包含體檢與認知測驗三項，包括時間認知、近程記憶與畫時鐘測驗，3項皆須通過才能續照，監理單位也持續宣導高齡者安全駕駛與家屬關懷，但成效仍待觀察。對此，有學者建議參考韓國或英國，對特定年齡以上駕駛設定駕照條件限制，或透過定期能力檢驗確保行車安全。

下坂泰生呼籲，交通工具雖帶來便利，也可能成為奪命利器，希望三峽悲劇能喚起更多人對交通安全的關注，並促使政府正視高齡駕駛議題，「交通不是個人的自由問題，而是關乎所有人的生命安全。」