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三峽車禍釀3死12傷悲劇　日本「1政策」降低高齡駕駛暴衝事故

▲三峽重大事故，現場畫面曝光。（圖／民眾提供，下同）

▲三峽嚴重車禍事故釀3死12傷。（圖／民眾提供）

記者楊庭蒝／綜合報導

新北市三峽區19日發生一起嚴重車禍，78歲余姓駕駛因汽車暴衝，釀成3死12傷的悲劇。類似事件並非首次，2019年日本東京池袋曾發生一起87歲駕駛引發的2死10傷車禍，凸顯高齡駕駛風險，促使日本政府採取積極措施應對。隨著台灣高齡化問題加劇，借鏡國際經驗成為當務之急。

2019年4月，東京池袋一場重大車禍震驚日本。一名87歲男性駕駛，因誤踩油門導致車輛高速暴衝，衝上人行道，造成2死10傷的慘劇。肇事者身分特殊，為日本工業技術院前院長，更加引發社會對高齡駕駛安全的關注。根據日本警察廳統計，2018年75歲以上駕駛引發的致命車禍達460件，創下新高。

為降低高齡駕駛事故風險，日本東京都政府迅速採取行動，推出「防誤踩油門系統」補助計畫。該系統透過加裝電子設備，監控車輛在靜止或低速（時速10公里以下）時的油門操作。若駕駛突然大力踩下油門，系統會自動抑制加速，避免車輛暴衝。此技術有效減少因誤踩油門引發的事故，成為提升道路安全的重要工具。

由於防誤踩油門系統安裝費用不菲，約3萬至9萬日幣（約新台幣6200至18600元），許多高齡駕駛家庭難以負擔。東京都政府自2019年7月起提供9成費用補助，將安裝成本降至3000至9000日幣（約新台幣620至1860元），大幅提高安裝意願。據2025年最新數據，這項措施已顯著降低日本高齡駕駛相關事故率，成為國際參考範例。

除了技術補助，日本政府還推出一系列配套措施。政府積極鼓勵高齡駕駛自願繳回駕照，並導入家庭諮詢會制度，協助評估高齡者身心狀況是否適合駕車。此外，日本車廠如豐田與本田推出「超小型電動車」，專為高齡者設計，時速上限60公里，續航力100公里，適合短程移動，兼顧安全與便利。

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