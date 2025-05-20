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桃園多元輔導露營場合法化　新增地政士加入團隊

▲桃園多元輔導露營場合法化

▲桃園市露營場輔導申設法規說明會。（圖／觀旅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府觀旅局推動露營場合法化不遺餘力，為協助在地露營場業者了解法規、合法經營，本(5)月間陸續進行3場露營場輔導申設法規說明會。首場19日於復興區公所(前山)舉辦，22、26日分別於復興區三光里多功能辦公處(後山)及龍潭區龍星市民活動中心各舉辦1場次，協助業者直效解決露營場申設上的難題。

市府觀旅局代理局長王麗娟20日表示，因應內政部111年7月有條件放寬非都土地容許使用農牧及林業用地在1公頃以下可申設露營場，交通部同步修訂「露營場管理要點」申設條件，露營場合化法露出曙光。為積極協助本市既有露營場業者合法化。

▲桃園多元輔導露營場合法化

▲桃園多元輔導露營場合法化。（圖／觀旅局提供）

桃園市府迄今已成功輔導67案通過第1階段土地使用許可，並有5案完成第2階段設置登記，桃園市露營場合法設置登記數量目前位居全台第4名。今年，配合通過第1階段之業者數量增加，桃園市政府露營場輔導團隊新增輔導簡易水土保持申報書撰寫服務，協助業者加速完成水土保持要求；新增地政士加入輔導團隊，提供申設業者遭遇土地相關問題諮詢服務等。

同時，為強化復興山區諮詢服務，駐點諮詢時間為每周三，每月前三周於羅浮遊客中心，每月最後一周在拉拉山遊客中心，Line官方帳號為@504eohee，服務電話為0963509033，歡迎申設業者善加利用。

王麗娟說，桃園山林與海岸充滿獨特的風華及魅力，相當適合國內外行旅客遊賞留宿，桃園觀旅局未來亦將持續整合探索北橫、大龍門旅遊廊帶及珍珠海岸等觀光品牌，共同推廣合法露營行銷及宣傳活動，呼籲轄內露營場儘速配合市府輔導政策，加速合法化進程。

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