忽視兩岸嚴峻！賴清德以「侵略者」指對岸　仇長根：再次台獨挑釁

▲總統賴清德發表520執政周年談話，但對於兩岸政策基調依舊「對抗」意味。（圖／記者林敬旻攝）

記者任以芳／北京報導

總統賴清德今天發表520執政周年談話，罕見未提兩岸關係發展與展望，直到會後記者QA環節，才回答自己對兩岸局勢看法，並且使用「侵略者」一詞。涉台學者仇長根接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問，也以四點分析賴清德520談話背後意義，即使通篇沒提台海問題，最後說出「侵略者」一詞，還是帶有「敵對」的挑釁意味，大談提升台灣經濟卻未提兩岸長期經貿往來，也充分說明賴清德繼續與大陸脫鉤對抗，內心的「台獨」本質沒變，以後也不會改變。

今天是賴清德520就職周年，上午九點半發表重要談話，全然迴避兩岸關係與台海局勢與展望，實屬罕見。僅在建設國家級防中心提及，「我們更努力強化全社會防衛韌性，除了持續盤整國家級項目的整備、舉行實地驗證；也整合各部會力量，提出針對國安統戰威脅的十七項因應策略，來團結國人抵抗分化，保護我們珍視的自由民主生活方式。」

會後賴清德接受媒體提問，時間關係只開放三個QA。第二的問題由日本朝日記者提問，「中國在處理兩岸關係上表現出的態度與目的？未來如何處理未來兩岸關係緊張機制，以及維護台海和平？」

賴清德也四大方向來回應，分別是以「侵略者」代表大陸，將堅定地提出和平四大支柱行動方案，持續不斷的強化國防力量，不管是對外軍事採購或是國防自主（對抗大陸）。經濟合作「雞蛋不放同一個籃子」（繼續減少降低依賴大陸經貿）。積極跟國際友盟共同合作避戰。最後重申，只要對等尊嚴台灣很樂意跟中國進行交流合作（一邊一國概念）。

▲華東師範大學兩岸所所長、上海環太國際戰略研究中心監事會主席仇長根。（圖／記者任以芳攝）

針對賴清德今日整體談話包括與媒體QA，華東師範大學兩岸所所長、上海環太國際戰略研究中心監事會主席仇長根接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問，以四點分析賴清德520談話背後意義。

仇長根分析，首先是賴清德520正文談話雖然沒有明確提出兩岸關係，但中外記者QA時，他回答日媒提出「侵略者」，就是把大陸視為「境外敵對勢力」的一種延伸，「侵略者」的角度也帶有「敵對」的挑釁的意思。

仇長根繼續指出，第二是賴清德不斷提及提及深化台美合作，在提及「國家」問題時，指出「有許多國家包括台灣在內」，明顯宣揚「兩國論」，暴露其「台獨」心態。「從大陸立場來看，這是對一個中國原則的公然挑釁。」

「第三是賴清德回答日媒問題時，強調繼續追求自己提出的四大支柱行動方案，持續強化國防力量。」仇長根進一步指出，背後意思就是「以武抗中」，還是在闡述自己「台獨」立場，也是空話。「因為『台獨』就意味著戰爭，追求和平根本無從談起，台灣加強國防力量並無實際意義，不過是給美國送錢，滿足美國對軍費的要求，說給美國聽。」

仇長根也指出，「賴清德從台灣經濟角度要佈局全世界，就是沒講兩岸長期緊密的經貿往來，兩岸近在咫尺，大陸腹地這麼大，他基本沒有提，就是一種限制。」說了許多台美以及和其他國家合作願景，實際上講的就是「脱中入北」，只是換個方式表述自己的「反中、仇中、脱中」的立場。

最後，仇長根也點出，賴清德講話提到「台灣和美國以及民主夥伴」，這是其「內外困境」下的無奈之舉，試圖向外尋找依賴，「美國、歐盟、日本等不可能保障台灣安全，這種以外謀安的想法根本無法實現。」

▲上海東亞研究所研究員包承柯。（圖／記者任以芳攝）

上海東亞研究所研究員包承柯接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，賴清德520談話後，面對記者QA時，使用極具挑釁性的詞彙，「侵略者」這一表述，雖未直接點明就是大陸，對照前後文所指對象十分明確，也是賴「313講話」之後，再次重大挑釁。

包承柯也說，如果兩岸關係需要穩定，民進黨必須放棄太多的利益，兩岸關係才會有比較穩定的方向發展，但觀察一連下來，賴清德從未改變，也不會改變內心強硬的「反中」立場

「賴清德把關於兩岸關係表述，置於答記者問環節，這充分表明『台獨』思想在其觀念中根深蒂固。」包承柯也強調，「自始至終都在朝著『台獨』方向目標邁進，從他對兩岸問題的基本態度和認知來看，並未發生根本性轉變。」