賴清德：台灣不排除「新式核能」　有3個前提自然可做

▲總統賴清德專訪時重申，政府不排除新式核電，相信符合3個前提，社會接受度會更大。（圖／記者林敬旻攝）

記者柯沛辰／綜合報導

總統賴清德520前接受《財訊》周刊專訪，談到即便算上人工智慧的用電需求，直到2032年也不會缺電，現在台灣真正缺的是「綠電」，而綠電也不是只有太陽能、風力，現在也積極發展地熱、小水力、氫能源等各種先進能源。至於核能，政府不排除先進的核能發電，3個前提是：核安無虞、核廢有解、社會對話有成。

根據《財訊》報導，賴清德受訪時指出，很多人都在問「台灣會不會缺電？」其實只要把手機拿出來，上網搜尋「電力即時資訊」，一查就知道備轉容量率都佔10％以上。他強調，用電量是大家都能立刻查到的，證明穩定供電沒有問題，即便把人工智慧的用電需求估進來，直到2032年也都不會有問題。

賴清德表示，現在台灣缺的是「綠電」，因為因應氣候變遷，歐盟已經有CBAM（歐盟碳邊境調整機制），未來會對一些產品進到歐盟課碳稅，所以一定要提供台灣產業綠電，特別是以外銷為導向的企業。他指出，綠電不只有太陽能、風力，目前也積極發展地熱、小水力、氫能源等，目的就是要滿足因應氣候變遷的綠電需求。

至於核能問題，行政院長卓榮泰先前已經公開說過，政府不排除先進的核能。如果新式的核能發電安全更有保障，核廢料也會更少，還有另一種核融合是完全沒有核廢料的，他相信屆時社會接受度會更大，「未來我們要不要用核電，要基於3個基礎，包括核安無虞、核廢有解，還有社會對話有成，自然而然可以做。」