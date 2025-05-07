　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉檢檢察長率隊召開罷免查賄座談會 　預防不法與境外勢力介入

▲▼ 嘉檢檢察長率隊至嘉縣警局水上分局召開罷免查賄制暴座談會，凝聚共識、打擊不法，維護民主價值 。（圖／嘉義地檢署提供）

▲▼ 嘉檢檢察長蔡宗熙率隊至嘉縣警局水上分局召開罷免查賄制暴座談會。（圖／嘉義地檢署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義地檢署蔡宗熙檢察長為防範民國114年5月24日投票之嘉義縣太保市市民代表會第一選區公職人員罷免案，發生金錢、暴力、假訊息及境外勢力介入罷免等不法情事，於今(7)日率同主任檢察官姜智仁，前往嘉義縣警察局水上分局，與嘉義縣警察局刑事警察大隊大隊長翁士閔、水上分局分局長曾冠螢、法務部調查局嘉義縣調查站組長張珮珊及太保市公所政風人員蔡冠逸等人，共同召開「太保市代表會第一選區罷免案查察賄選防制暴力座談會」，聽取調查、警察及廉政單位對於轄內查察賄選防制暴力工作執行報告及罷免狀況分析等準備工作，展現檢調警廉共同打擊賄選、暴力及境外勢力介入罷免之決心。

▲▼ 嘉檢檢察長率隊至嘉縣警局水上分局召開罷免查賄制暴座談會，凝聚共識、打擊不法，維護民主價值 。（圖／嘉義地檢署提供）


蔡宗熙檢察長於會中宣示貫徹法務部所頒布「選舉查賄工作網領」，請查賄團隊因地制宜，擬訂查察賄選策略，具體指示各單位同仁積極蒐報賄選等不法情資，對於情資來源，務必保密，做好保護措施，使民眾勇於提出檢舉；並且做好投、開票場所之安全維護，防範有心人士滋生事端影響投票公平性；以團隊辦案，秉持客觀中立之立場，不問對象、黨派、身分，從嚴從速積極查辦，維護選風及澄清吏治，確保投票公平、公正，維護民主價值。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
531 3 2260 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
球迷怒吼「陳金鋒下台」！　領隊林華韋回應了
女童搭Uber弄濕特斯拉「遭索賠4萬」　估價單曝！全場傻眼
巴基斯坦擊落5架印戰機　殲10梟龍「娘家」成飛股票暴漲
李珠珢爆佔C位耍大牌　網翻「球場飯拍片」打臉
被砍照「爆是圖庫抓的」　YTR反擊：金賽綸音檔是AI造假
許光漢當兵溫柔唱《紅豆》畫面曝！　他讚：本人超親民
飛東京「還沒出發先噴5萬」　他傻：真的比國旅省？
上個月才換美金定存「慘賠1個月薪水」　釣一票苦主：2天虧3千

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台大雲林分院展現精準醫療　TAVI手術提升心臟病患新希望

金融機構行員接力阻詐6件172萬　潮州警頒獎表揚

中醫大附醫攜手公益夥伴　用愛與行動力深耕原鄉

機能再升級！東莒猛澳港港務大樓正式啟用　為交通觀光注入新動能

台南市勞工局攜五大工會關懷職災弱勢　慰問金10萬助4家庭過難關

虎尾鎮公所攜手農會辦端午活動　5／17關懷弱勢送暖不斷炊

中央給372億！嘉義輕軌建設即將啟動　黃敏惠：母親節最好禮物

嘉檢檢察長率隊召開罷免查賄座談會 　預防不法與境外勢力介入

台灣林鐵融合日治歷史向世界遺產邁進　蔡易餘力推阿里山林鐵申遺

花蓮全面防治登革熱！縣府籲落實「巡倒清刷」 加強清除孳生源

【崩潰】國1嚴重4車連環撞！肇事駕駛抱頭狂跳腳

#李珠珢 婉拒C位讓給學姊　走回邊邊位置！球迷讚：又被圈粉

FANTASY BOYS疑似求救　隊長嫝珉瑞多次「手比540」

#白沙屯媽祖 睽違200年首度造訪南投！鑾轎抵名間民眾嗨翻

百想／廉惠蘭奪女配獎！IU台下含淚　《苦盡》崔代勳獲男配：哈洗XD

劉德華女兒「炫父」沒人信　學校喊：我爸是劉德華

【史上最辛苦】頭旗君被海放！翻山越嶺趕會白沙屯媽祖

【珠珠寶貝】李珠珢場邊牽起男孩小手！網見互動畫面超羨慕

Met Gala／JENNIE.LISA.ROSÉ合體　和S.COUPS合照太養眼

睽違200年首度造訪南投　媽祖鑾轎抵名間民眾嗨翻

台大雲林分院展現精準醫療　TAVI手術提升心臟病患新希望

金融機構行員接力阻詐6件172萬　潮州警頒獎表揚

中醫大附醫攜手公益夥伴　用愛與行動力深耕原鄉

機能再升級！東莒猛澳港港務大樓正式啟用　為交通觀光注入新動能

台南市勞工局攜五大工會關懷職災弱勢　慰問金10萬助4家庭過難關

虎尾鎮公所攜手農會辦端午活動　5／17關懷弱勢送暖不斷炊

中央給372億！嘉義輕軌建設即將啟動　黃敏惠：母親節最好禮物

嘉檢檢察長率隊召開罷免查賄座談會 　預防不法與境外勢力介入

台灣林鐵融合日治歷史向世界遺產邁進　蔡易餘力推阿里山林鐵申遺

花蓮全面防治登革熱！縣府籲落實「巡倒清刷」 加強清除孳生源

138.9萬不變！台灣KIA推「Sportage冒險版」　全台最大展間開幕

影響超越烏俄戰爭！　盧比歐：中國才是最大威脅

快逃！台灣散戶大軍狂賣美債ETF　流入資金曾是亞洲第一

快訊／15:41東南部海域規模4.1「極淺層地震」　最大震度2級

超高齡社會快來了！　Q1繼承移轉棟數寫歷史次高

南投警狂追色情養生館闆娘！11度洩露臨檢時間　二審判決曝

大撒幣！Epic Games更新分潤政策　開發收益沒3000萬免抽成

今夏直飛！宮古島景點、住宿懶人包　必住日本首間瑰麗酒店

君品轉型都會度假酒店！早餐延長開放到中午「還可無限次進出」

戰績低迷引爆陳金鋒下台聲浪　林華韋力挺教練團：沒有調動想法

#白沙屯媽祖 衝上南投松柏嶺！200年來首度駐駕受天宮

地方熱門新聞

飯糰店女房東又鬧事！闖店面「檢查電壓」

粉紅超跑首度進南投　許淑華跪迎鑾駕

桃園警犬隊表現佳　民代建議獎勵「毛警官」

白沙屯媽祖南投遶境創兩紀錄

屏科大校內嚴重車禍　男大生騎車被撞飛

詐騙案層出不窮　桃園民代籲警方謀對策

台南永華一街住宅竄出濃煙地下室起火搶救排煙

淡水古蹟博物館入選全球首屆百大故居

詐騙鬼島加劇退休潮！台南900警申退藍營促市府提對策補警力

臺大金山分院榮獲《遠見》ESG醫療永續獎

致理科大就博會　初媒合率衝53.5%

板橋3座海洋風遊戲場　打造親子友善空間

山區大雨樹倒阻路38人受困　警民連手助脫困

德國史坦堡縣訪團會侯友宜　深化40年姊妹市情誼

更多熱門

相關新聞

逼2男口交、吃對方排泄物　11煞起訴　

逼2男口交、吃對方排泄物　11煞起訴　

台中一組以楊男、彭男為首集團，去年約出5名被害人談虛擬貨幣交易，結果5人遭該集團強押囚禁，其中2人互不認識男子，被逼迫相互口交（俗稱69）、逼吃排泄物，猶如恐怖電影《人形蜈蚣》情節，楊男還在群組笑稱「看他們會不會對對方含情脈脈」。該集團甚至3度轉移囚禁地、向被害人家屬勒贖金錢，全案近日偵結，中檢起訴11人、4名未成年移送少年法庭。

罷免二階送36398件！　羅智強宣布：正式啟動「大安100講」街講

罷免二階送36398件！　羅智強宣布：正式啟動「大安100講」街講

藍連署造假狂燒　翁曉玲：有不法等罷免完再辦

藍連署造假狂燒　翁曉玲：有不法等罷免完再辦

即／黃呂錦茹確定羈押禁見！　律師提抗告遭高院駁回

即／黃呂錦茹確定羈押禁見！　律師提抗告遭高院駁回

嘉義地檢署母親節活動　溫暖管束人及更生人

嘉義地檢署母親節活動　溫暖管束人及更生人

關鍵字：

嘉義地檢署檢察罷免查賄暴力

讀者迴響

熱門新聞

慈惠傻愛宥勝10年慘當白富美備胎！

宥勝爆離婚！配偶欄空白

香燈腳罵「勇腳伯出來騙錢」　信徒怒：媽祖都在看

岳父生病住院！禽獸女婿竟性侵丈母娘

金秀賢逼金賽綸「看他偷吃女偶像」！嘲笑小三上床有海帶味

快訊／金秀賢遭提告「性虐待金賽綸」！

快訊／金賽綸自白：國二被迫和金秀賢發生關係！

夫妻跟前男友擠套房　老公遭打死全身41處傷

我要兩百萬，搶劫！　銀行員請他休息區等待竟照做

國二生發燒快篩出爐　「家長嚇一大跳」

被叫「雲豹小公主」　賴品妤：奴才命才這樣看

慈惠傳斬斷10年婚　宥勝經紀人回應了！

川普放話將發布「空前重大的聲明」！

畸形戀老公同意3人擠套房原因曝　妻認了交往重疊

李珠珢應援非C位不站　遭知情人士爆「無底線鬧事」　

更多

最夯影音

更多

【崩潰】國1嚴重4車連環撞！肇事駕駛抱頭狂跳腳

#李珠珢 婉拒C位讓給學姊　走回邊邊位置！球迷讚：又被圈粉

FANTASY BOYS疑似求救　隊長嫝珉瑞多次「手比540」

#白沙屯媽祖 睽違200年首度造訪南投！鑾轎抵名間民眾嗨翻

百想／廉惠蘭奪女配獎！IU台下含淚　《苦盡》崔代勳獲男配：哈洗XD

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面