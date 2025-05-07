嘉檢檢察長率隊召開罷免查賄座談會 　預防不法與境外勢力介入

▲▼ 嘉檢檢察長蔡宗熙率隊至嘉縣警局水上分局召開罷免查賄制暴座談會。（圖／嘉義地檢署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義地檢署蔡宗熙檢察長為防範民國114年5月24日投票之嘉義縣太保市市民代表會第一選區公職人員罷免案，發生金錢、暴力、假訊息及境外勢力介入罷免等不法情事，於今(7)日率同主任檢察官姜智仁，前往嘉義縣警察局水上分局，與嘉義縣警察局刑事警察大隊大隊長翁士閔、水上分局分局長曾冠螢、法務部調查局嘉義縣調查站組長張珮珊及太保市公所政風人員蔡冠逸等人，共同召開「太保市代表會第一選區罷免案查察賄選防制暴力座談會」，聽取調查、警察及廉政單位對於轄內查察賄選防制暴力工作執行報告及罷免狀況分析等準備工作，展現檢調警廉共同打擊賄選、暴力及境外勢力介入罷免之決心。



蔡宗熙檢察長於會中宣示貫徹法務部所頒布「選舉查賄工作網領」，請查賄團隊因地制宜，擬訂查察賄選策略，具體指示各單位同仁積極蒐報賄選等不法情資，對於情資來源，務必保密，做好保護措施，使民眾勇於提出檢舉；並且做好投、開票場所之安全維護，防範有心人士滋生事端影響投票公平性；以團隊辦案，秉持客觀中立之立場，不問對象、黨派、身分，從嚴從速積極查辦，維護選風及澄清吏治，確保投票公平、公正，維護民主價值。