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秀校長與黃仁勳、蘇姿丰合照　亞洲大學滿招

亞洲大學校長蔡進發親自跑到美國AMD公司，跟執行長蘇姿丰談合作案。（圖／亞洲大學提供）

▲亞洲大學校長蔡進發親自跑到美國AMD公司，跟執行長蘇姿丰談合作案。（圖／亞洲大學提供）

圖文／CTWANT

輝達（NVIDIA）創辦人兼執行長黃仁勳六月間訪台，將17所大專院校列在演講背板放送到全世界，掀起新一波AI招生旋風。CTWANT記者整理教育部大學院系所及學位學程增設及調整核定一覽表發現，早在2019年開始，就有不少大專院校增設關於AI的相關學系，或系所名稱直接冠上「智慧」二字，今年大學入學的選擇，光是以「人工智慧」為名的科系就有26個，若是選有「智慧」的科系，更高達64個。

在當前少子化、私校面臨招生大困難的時刻下，亞洲大學資訊工程系的人工智慧組、資安組今年分發錄取率（獲分發人數／報名總人數）100%，與AI相關的生物資訊與醫學工程系的生醫資訊組、醫學工程組，也拿到100%，在私校中招生成績格外亮眼。

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記者進一步發現，去年起，亞洲大學校長蔡進發就很忙！他率領學校的AI團隊到美國，與哈佛、麻省理工學院合作，共同研究AI智慧醫療領域計畫，又到超微(AMD)公司，頒名譽博士學位給AMD執行長蘇姿丰，並簽下研究合作案，成立「AMD邏輯暨運算實驗室」。

今年3月，蔡進發又去美國參加2024輝達GTC大會，並與美國哈佛大學教授在輝達公司與執行長黃仁勳見面，探討健康醫療的合作研究案；6月的台北電腦展，親自到展場向超微報告AMD實驗室在亞大的7項研究計畫與教學情況。學校官網放上校長跟兩位科技巨頭的合照，果然讓今年大學申請入學放榜開紅盤！

「輝達執行長黃仁勳來台演講時，有秀出輔大的校徽，那是因為我們早在10年前就跟輝達買GPU」，輔仁大學副校長謝邦昌向CTWANT記者解密，輔仁大學的醫院雖然2017年才成立，但醫學系已經30多年，為探討如何跨界跨領域、去結合其他的學系發展，所以需要建置「運算力」(computing power)，2019年成立輔大AI人工智慧發展中心，一開始結合輔大附設醫院、新光醫院、國泰醫院等，利用AI抓出詳細的資料，發展智慧醫療、精準健康。

輔仁大學成立「NVIDIA Studio x MSI 協作空間」，用於服裝設計。（圖／MSI提供）

▲輔仁大學成立「NVIDIA Studio x MSI 協作空間」，用於服裝設計。（圖／MSI提供）

後來包括管理學院大數據專業和資管系、理工學院資工系、醫資學程和智安學程、文學院、外語學院、教育學院、社會科學院，甚至連天主教學術研究院也都拿來做AI倫理研究，等於幾乎全校都在使用這個GPU資源，當學生廣泛運用AI後，學校也開設輝達NVIDIA認證課程，已有逾百位同學考上這個燙金的證照

「AI是相當重要的，預計會深入到所有的醫療行為，尤其是未來的遠距醫療與遠距照護，」謝邦昌說，現在做AI與醫療結合，校內12個學院一起培育跨領域人才，像是織品服裝系可作醫材開發、外語學院作國際醫療，而民生學院可研發食品營養，讓這些原本看似冷門的學科，利用各自專業加上AI，能創造出多元的服務價值。

而在2022年，輔仁大學織品服裝學系也成立「NVIDIA Studio x MSI 協作空間」，引進NVIDIA Studio 認證的Creator Z16創作者筆電，應用於3D 服裝設計、電腦打版等上機實作的相關課程，且能在服裝設計過程中快速進行即時渲染及動態模擬，可說是善用了雙方的優勢。

黃仁勳展示的機器小車「d.ASH-ER」，來自大同大學創新育成中心的極印快速成型公司。（圖／報系資料照、翻攝自大同大學官網）

▲黃仁勳展示的機器小車「d.ASH-ER」，來自大同大學創新育成中心的極印快速成型公司。（圖／CTWANT提供）

面對少子化招生困境，有在AI能量上做足準備的大專院校，陸續吃到這波AI紅利的還有大同大學。1956年成立的大同大學，近年註冊率都有近9成，儘管校名沒有出現在黃仁勳演講背板上，但黃仁勳身邊繞來繞去的小機器人中，其中一台有表情的可愛小車「d.ASH-ER」，就來自大同大學創新育成中心的「極印快速成型公司」，是用來即時監控環境、識別問題，並且根據環境自主規劃最佳路線，實現高效地運輸物資的功能。

大同大學運用學校位於台北市精華區的優勢發展育成中心，除了輔導新創事業，也創造出讓同學實習、工讀，教授產學合作、專題研究的資源與環境，同時也增加學校財源，像是2020年的智慧創新人才培育示範學校計畫，就有幫忙做NVIDIA DGX Station人工智慧工作站教育訓練，「人工智慧學分學程」也有跨系的教授團隊加上業師、校友在產業界的交流，提升學生實作力。

「我問學生畢業去哪，他說台積電，我覺得很好，沒想到問了一整排、結果全部都去台積電，現在不只是念大學要主打『保證就業』，而是考慮要去哪家科技業薪水最高。」大同大學校長何明果笑著跟記者說。

「萬物皆AI」的現況下，以傳統人文社會學科著稱的政治大學，資訊學院的首任院長胡毓忠就曾提到，AI相關科系要走不一樣的路，鼓勵學生結合校內發展已久的傳播、金融、法律等科系，開發相關的議題和偵測工具。

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