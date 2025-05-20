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駕車狠撞奪3命！78歲翁肇事前打回家報平安　妻曝他健康狀況

記者陳以昇、郭玗潔／新北報導

新北市三峽區78歲余姓男子19日駕車暴衝，造成3死12傷，余男目前在加護病房急救中，尚未脫離險境。案發後警方在余男車上發現藥袋，研判余男有慢性病。余妻表示，丈夫平常都算滿健康，案發當天余男從苗栗開車回三峽，12點58分還曾打電給她報平安，不料卻發生憾事。

▲▼三峽車禍肇事余男的妻子。（圖／攝影中心攝）

▲余男妻子來醫院作筆錄，表示余男沒有說他身體不舒服。（圖／攝影中心攝）

余男的妻子接獲通知，今天稍早前往醫院接受筆錄，並陪同警方回家蒐證，因警方未發現可疑藥物或毒品，目前排除余男酒駕、毒駕，詳細肇事原因仍待進一步釐清。

據了解，余男是大同公司英國分公司擔任高階主管退休，兒女都在國外，平時和太太一起居住。余妻表示，先生沒有說他身體不舒服，平常都算滿健康，早上也會到中庭走路運動。當天余男是從苗栗老家開車返回三峽住家，12點58分還打電話報平安說「我要回來了」，因他習慣到休息站吃中餐，一般會在下午3、4點到家。沒想到這次余男在下午4時4分途中行經北大國小附近時，竟發生憾事。

另余男在案發前曾倒車撞到後車又揚長而去，疑為肇事逃逸。對此，余妻驚訝說「不可能，怎麼會加速開走呢」，她舉例也許像一些事故中，駕駛當時驚慌想踩剎車，卻踩成油門，但強調她也不知情，因為她不在場，她也是接到通知才到院。

▼余男的妻子走進加護病房。（圖／攝影中心攝）

▲▼三峽車禍肇事余男的妻子。（圖／攝影中心攝）

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