三峽翁是模範父親！老師揭內幕「水很深」　過來人認證

▲肇事翁曾獲模範父親。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

新北市三峽78歲余姓老翁昨（19）日駕車暴衝，釀3死12傷慘劇，事後里長為余男緩頰，表示他平時熱心服務，也曾當選模範父親。然而，就有網友透露，「模範父親」都是跟里長關係好的人當選，講難聽一點就是樁腳。

事發後，三峽區龍恩里里長黃家賢受訪時表示，余男平時熱心公益，擔任環保志工4、5年，是鄰里的環保英雄，曾榮獲2022年模範父親，同時也提到他有心臟病史，猜測當下可能是身體不適，或服用什麼藥才釀禍。

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▲家屬今日下午進行招魂儀式，多位民眾將於招魂結束上前致意。（圖／記者陳以昇攝）

然而，此話一出，讓廣大網友瞬間炸鍋，「模範父親」一詞也掀起討論。一名網友在Threads直言，「今天上課的時候，老師才在講模範父親，很多都是跟里長關係好的人當選，講難聽點就是樁腳。肇事的78歲老人是模範父親，但他常常在三峽到處違規停車，五年前就曾經撞上人行道，然後撞傷一個推嬰兒車的媽媽，然後如今撞死三個人，已經不知道該說什麼了。」

對此，不少網友也留言附和，「老師說的是真的，以前電視劇也演過（俗女養成記），所謂的模範XX，就是一些地方樁腳或關係戶洗名聲用的」、「模範父親順便查一下吧！是不是都在做假找樁腳，里長的變相酬庸？」「其實不少模範XX的也是樁腳，尤其是會選理事、總幹事那種，這是大家私底下知道」、「模範父親／母親都是照輪的，里長報出去就可以了！有沒有這麼天真啊？」「錦上添花輪流模範」、「很多模範都是假的」。

▲兩名女學生家屬重回現場招魂。（圖／記者黃彥傑攝）

不僅如此，還有人透露，家裡也曾接過區公所的電話，對方表示有意推薦爸爸做本屆的模範父親，到時候會請他上台領獎，不過父親最終婉拒，「我爸除了高壽、身體健康外，並沒有特殊優點，且兒女只是一般上班族，家境也很普通，更沒有捐錢、捐血習慣。只能說當模範父親並不能代表什麼，因為入選並不困難！」

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