國一女同學2枉死1命危！家屬悲痛招魂　民眾悲痛排隊獻花哀悼

記者陳以昇、黃彥傑、潘鳳威／新北報導

新北市三峽區國光街與國城街口（北大國小旁），昨(19)日放學時段發生一起重大死亡車禍。一輛由78歲余姓男子駕駛的車輛，不明原因突然失控暴衝，直接衝向正在過馬路的學生與家長，造成3人不幸死亡、12人受傷的悲劇。今日下午，死者的家屬前往事故地點招魂，現場並有數10名民眾在一旁排隊等待，將於家屬結束招魂儀式後獻花悼念逝者。

▲三峽北大國小重大死亡車禍，家屬今日下午進行招魂儀式，一旁已有多位民眾排隊，將於招魂結束上前致意 。（圖／記者陳以昇攝）

昨日3名死者中有2名是三峽國中一年級的同班學生，另一人則是要去接送就讀北大國小六年級女兒的洪女，稍早，兩位女學生的家屬已先抵達事故現場進行招魂儀式，現場家屬泣不成聲，場面令人鼻酸。

今日一早，有學生與通勤民眾在事發路口，擺放上鮮花與零食，為逝去的生命表達哀悼之意。下午更有多位民眾前往放置為亡者準備的物品、卡片等，並自發在一旁排隊，等待家屬招魂結束後要上去獻花致意。數10位到場民眾面色凝重，能感受到對這起意外中罹難的死者，深切的哀悼與不捨。

現場還有一名三峽的義交到場致意，她忍不住哽咽表示，自己住附近，平日執勤的地點沒有固定，由於昨天休假，是看到新聞才知道出事。想到小朋友這樣離開，就感到心痛難過，一直哭，希望小朋友在天上能快樂的當天使。