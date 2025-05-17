金門恐怖車禍！女大生騎車噴飛「大腿整片紅」緊急送醫

▲女大生（紅圈處）騎車與轎車發生碰撞後，連人帶車噴飛。（圖／記者林名揚翻攝）



記者林名揚、柯振中／金門報導

金城鎮環島北路一段16日傍晚發生一起擦撞事故，陳姓男子行經該路段時，與騎機車的王姓女大生發生擦撞，導致王女多處擦挫傷、緊急送醫救治。警方對2名駕駛進行酒測，確認沒有酒駕情事，事故原因仍在調查中。

警方調查，陳姓男子16日17時10分許駕駛自小客車，行經金城鎮環島北路一段內側車道，準備變換車道靠右停車時，因未依規定提前使用方向燈，導致變換車道時，擦撞同向外側車道由王姓女大生騎乘的普通重機型機車，導致王女連人帶車噴飛，在空中轉了一圈以後，重摔在地上不斷翻滾。

▲▼女大生騎車與轎車發生碰撞後，連人帶車噴飛。（圖／記者林名揚翻攝）



發生碰撞以後，王女身體多處擦挫傷，小腿、大腿及膝蓋均出現大面積傷痕，由消防隊緊急送往金門醫院救治。雙方駕駛經警方酒測，均未酒駕。

▲▼女大生騎車與轎車發生碰撞後，連人帶車噴飛。（圖／記者林名揚翻攝）



警方表示，該路段為金門重要道路，車流頻繁且有多處無號誌叉路，容易發生事故。警方呼籲用路人應於變換車道或停靠路邊前至少提前30公尺打方向燈提醒後方車輛，轉彎車輛應禮讓直行，確保安全後再變換車道。

此外，依道路交通管理處罰條例，未依規定使用燈光或車道行駛者，將處600至1,200元罰鍰。警方強調，駕駛人務必遵守交通規則，保持禮讓與謹慎駕駛，以防範事故發生，保障行車安全。