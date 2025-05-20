賴清德就職1周年！2偷渡客闖金門海岸　紅外線發現軍巡逮人



▲海巡署聯合金門守備大隊軍方人員緝獲兩名闖金門偷渡的大陸民眾。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

20日凌晨5時許，海巡署金馬澎分署金門守望哨人員，透過紅外線熱影像系統偵獲烈嶼西南方的二膽島海域，有2名大陸人士從小型舢舨施放保麗龍浮板，企圖偷渡上島。海巡署第十二巡防區立即調度金門海巡隊線上巡邏PP-3585艇及CP快艇，會同國軍守備大隊展開攔截圍捕，上午7時53分時查獲2名大陸民眾，並當場查扣舢舨1艘。

海巡署表示，金門二膽距廈門僅5公里，金門岸巡隊運用紅外線熱影像系統，搭配岸際雷達系統，今天5時8分發現大陸人士從小型舢舨施放保麗龍浮板，在反應時間稍縱即逝的情況下，立即調度海上、岸際巡邏能量，成功逮捕2名偷渡犯，海巡人員初步偵訊後將依「入出國及移民法」74條及兩岸條例第10條等規定，最重可將處以五年以下有期徒刑、併科新臺幣五十萬元以下罰金。

海巡署指出，大陸長期以漁船、民兵船、科研船、海警船及中資權宜輪越界侵擾侵害台灣海域主權，加上近期中共以小型目標侵擾台灣案件激增，對岸以此手法進行灰色襲擾、低成本大搞認知作戰，海巡署積極籌建「岸海監偵系統建置計畫」專案，全面增設對岸小型船筏偷渡侵擾。





海巡署表示：中共長期利用各種時機、藉口，對我實施軍事及灰色地帶襲擾，去年520在總統賴清德就職，發動「聯合利劍-2024A」軍演，今日適逢賴清德就職週年，不排除中共透過偷渡案件進行認知作戰，企圖以最少的成本擾亂台灣民心士氣。

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