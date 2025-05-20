　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

賴清德就職1周年！2偷渡客闖金門海岸　紅外線發現軍巡逮人

▲海巡署聯合金門守備大隊軍方人員緝獲兩名闖金門偷渡的大陸民眾。（圖／記者張君豪翻攝）
▲海巡署聯合金門守備大隊軍方人員緝獲兩名闖金門偷渡的大陸民眾。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

20日凌晨5時許，海巡署金馬澎分署金門守望哨人員，透過紅外線熱影像系統偵獲烈嶼西南方的二膽島海域，有2名大陸人士從小型舢舨施放保麗龍浮板，企圖偷渡上島。海巡署第十二巡防區立即調度金門海巡隊線上巡邏PP-3585艇及CP快艇，會同國軍守備大隊展開攔截圍捕，上午7時53分時查獲2名大陸民眾，並當場查扣舢舨1艘。

▲海巡署聯合金門守備大隊軍方人員緝獲兩名闖金門偷渡的大陸民眾。（圖／記者張君豪翻攝）

海巡署表示，金門二膽距廈門僅5公里，金門岸巡隊運用紅外線熱影像系統，搭配岸際雷達系統，今天5時8分發現大陸人士從小型舢舨施放保麗龍浮板，在反應時間稍縱即逝的情況下，立即調度海上、岸際巡邏能量，成功逮捕2名偷渡犯，海巡人員初步偵訊後將依「入出國及移民法」74條及兩岸條例第10條等規定，最重可將處以五年以下有期徒刑、併科新臺幣五十萬元以下罰金。

海巡署指出，大陸長期以漁船、民兵船、科研船、海警船及中資權宜輪越界侵擾侵害台灣海域主權，加上近期中共以小型目標侵擾台灣案件激增，對岸以此手法進行灰色襲擾、低成本大搞認知作戰，海巡署積極籌建「岸海監偵系統建置計畫」專案，全面增設對岸小型船筏偷渡侵擾。

▲海巡署聯合金門守備大隊軍方人員緝獲兩名闖金門偷渡的大陸民眾。（圖／記者張君豪翻攝）

海巡署表示：中共長期利用各種時機、藉口，對我實施軍事及灰色地帶襲擾，去年520在總統賴清德就職，發動「聯合利劍-2024A」軍演，今日適逢賴清德就職週年，不排除中共透過偷渡案件進行認知作戰，企圖以最少的成本擾亂台灣民心士氣。

獨／飼主稱「比特犬會開窗」　關鍵7秒車窗畫面打臉！

獨／比特犬11天連咬2騎士　監視器影片曝光「2大疑點」都是狗開窗

比特犬11天內兩度開車窗咬傷騎士　警移送動保處裁罰飼主

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
586 2 4484 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
40歲女接小孩慘遭撞飛亡！丈夫、兒女悲慟相驗
快訊／新冠激增88.8%！　4例死亡
快訊／孔令奇結婚了　「秘娶大馬千金」超狂背景曝光
重回現場招魂...女學生家屬「拿小熊娃娃、粉色洋裝」痛哭
三峽翁撞死3人！車上發現1物　妻陪警返家蒐證
白白爆4年婚姻地獄！　「行房被棉被遮臉」產後遭嗆沒價值
快訊／西門町突槍響！　警逮行動詐騙基地台
各國高齡駕駛規定比一比　日本這情況吊銷駕照

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

三峽40歲女接小孩放學慘遭撞飛亡！家屬悲慟陪檢警相驗

混種比特犬兩度撕咬！台中愛心爸+15歲阿財渾身傷　飼主疑落跑

重回現場招魂！三峽女學生家屬「抱小熊娃娃、粉色洋裝」痛哭失聲

三峽翁撞死3人！車上有藥袋　妻陪警返家蒐證「排除酒駕毒駕」

賴清德就職1周年！2偷渡客闖金門海岸　紅外線發現軍巡逮人

快訊／移動詐騙基地台藏西門町　警對空鳴槍當街逮人畫面曝

室友上廁所太久！他拿刀追砍　嫌救護車吵...汽油彈丟急診室

琉球籍漁船遭菲律賓公務船登檢帶回菲國　海巡署回應了

2陸男520偷渡！駕舢舨闖二膽島海域　上岸前遭海巡攔截圍捕

12歲女學生遭撞死！遺體今相驗　家屬崩潰哭喊：一個小孩就這樣沒了

【嚇傻】汽車從旁擦過時速70↑　父接女兒下課險遭撞 #三峽 #北大國小

目擊 #三峽 恐怖車禍！ #北大國小 女師哭了

#北大國小 旁汽車暴衝4命危！多名學童躺地CPR #三峽

【根本閃不掉！】轎車高速衝進人群！ #三峽 3女學生斑馬線遭撞

【失控狂衝140米】三峽轎車闖紅燈猛撞　撞擊瞬間畫面曝！

【破窗而入】神農大帝出巡撞破玻璃！ 飲料店闆娘：急喝奶茶？ #雲林

三峽嚴重車禍釀3死1命危 恩主公醫院說明

高雄深夜2起停電！　人孔蓋爆響居民怨：熱死了

【不老英雄】105歲泰國選手薩旺　本屆最年長勇奪雙金

三峽北大國小旁重大車禍！　導護張老師哽咽說明經過

三峽40歲女接小孩放學慘遭撞飛亡！家屬悲慟陪檢警相驗

混種比特犬兩度撕咬！台中愛心爸+15歲阿財渾身傷　飼主疑落跑

重回現場招魂！三峽女學生家屬「抱小熊娃娃、粉色洋裝」痛哭失聲

三峽翁撞死3人！車上有藥袋　妻陪警返家蒐證「排除酒駕毒駕」

賴清德就職1周年！2偷渡客闖金門海岸　紅外線發現軍巡逮人

快訊／移動詐騙基地台藏西門町　警對空鳴槍當街逮人畫面曝

室友上廁所太久！他拿刀追砍　嫌救護車吵...汽油彈丟急診室

琉球籍漁船遭菲律賓公務船登檢帶回菲國　海巡署回應了

2陸男520偷渡！駕舢舨闖二膽島海域　上岸前遭海巡攔截圍捕

12歲女學生遭撞死！遺體今相驗　家屬崩潰哭喊：一個小孩就這樣沒了

前「奧運蝶王」許志傑回來了！世壯運1金1銅想破愛徒紀錄失算

三峽40歲女接小孩放學慘遭撞飛亡！家屬悲慟陪檢警相驗

辻利茶舗「焙茶祭」1門市開跑　吃得到冰心大福、麻糬巴斯克

北富銀攜手EQT推出私募股權基金　高資產客戶配置新選擇

莊凱勛髒話怒譙三峽翁：不可原諒！　「憑什麼帶走那麼多家庭的寶貝」

港男歌手無預警刪光IG！　宣布暫退演藝圈：需要失蹤一段時間

快訊／新冠激增88%！單周1.9萬人就診、93人重症「雙創新高」

日本最大半導體設備商年斥2084萬　卡位高雄站前商辦

三峽車禍3傷者剛考完會考　教育局：派專人協助升學作業

約會髮型不再尷尬　4階段小技巧讓他一靠近就心動

【太幽默啦】傳授 #黃仁勳 長壽祕訣！ 104歲選手 #林友茂 回4字

社會熱門新聞

撞死3人　78歲翁「說完4字」陷昏迷

獨／天使女師命喪信仰地！父沒哭沒怨只問：學生還好嗎

王文洋豪宅奪走女大生第一次　價碼曝光

40歲女騎士接孩下課...遭暴衝車撞飛死亡！

王文洋承諾女大生產子每年給200萬　因一事翻臉報警趕人

下課被高速撞飛！三峽12歲女童亡…嬤相驗悲吐：很傷痛

三峽肇事翁曾獲「模範父親」　里長曝平時背景：不可能酒駕

三峽翁5年前撞母嬰　當事媽媽發聲

王文洋生子風暴擴大　女大生現身全說了

三峽翁奪3命　竟是「違規慣犯」停路口紅線

女大生曝交往5年甜蜜時光　王文洋拿到「三問錶」興奮炫耀

「洗牙很痛」狂歐女醫師！北檢專案偵辦

三峽重大車禍！交通局曝78歲駕駛「3大違規」釀禍

包養女大生遭控翻臉不認人　王文洋回應了

更多熱門

相關新聞

2陸男駕舢舨闖二膽島海域　上岸前遭海巡攔截圍捕

2陸男駕舢舨闖二膽島海域　上岸前遭海巡攔截圍捕

金馬澎分署金門守望哨，今（20）日清晨5時許，以紅外線熱影像系統偵獲烈嶼西南方的二膽島海域，有2名中國人士從小型舢舨施放保麗龍浮板，企圖偷渡上島。第十二巡防區立即調度金門海巡隊線上巡邏的PP-3585艇及CP艇，會同守備大隊展開攔截圍捕，於7時53分查獲2名中國男性，並當場查扣陸籍舢舨1艘。

金門恐怖車禍！女大生滿腿傷緊急送醫

金門恐怖車禍！女大生滿腿傷緊急送醫

「台電智網　點亮金門」百人共騎見證綠能之路

「台電智網　點亮金門」百人共騎見證綠能之路

華信「引擎外罩上掀」停飛檢修　民航局啟動調查：要求全機隊檢查

華信「引擎外罩上掀」停飛檢修　民航局啟動調查：要求全機隊檢查

金門鯨豚擱淺「近3年最高」水試所追查

金門鯨豚擱淺「近3年最高」水試所追查

關鍵字：

偷渡客金門橡皮艇，海巡署

讀者迴響

熱門新聞

撞死3人　78歲翁「說完4字」陷昏迷

獨／天使女師命喪信仰地！父沒哭沒怨只問：學生還好嗎

王文洋豪宅奪走女大生第一次　價碼曝光

40歲女騎士接孩下課...遭暴衝車撞飛死亡！

王文洋承諾女大生產子每年給200萬　因一事翻臉報警趕人

爸一出現「弟弟努力張開眼」　三峽車禍現場還原...網爆淚

下課被高速撞飛！三峽12歲女童亡…嬤相驗悲吐：很傷痛

三峽肇事翁曾獲「模範父親」　里長曝平時背景：不可能酒駕

三峽翁5年前撞母嬰　當事媽媽發聲

阿信路上遭6店員圍堵逼簽名「社恐發作發抖」！

老翁加速衝撞「前一幕畫面曝」　網：完全衝著女騎士

王文洋生子風暴擴大　女大生現身全說了

三峽翁奪3命　竟是「違規慣犯」停路口紅線

女大生曝交往5年甜蜜時光　王文洋拿到「三問錶」興奮炫耀

「洗牙很痛」狂歐女醫師！北檢專案偵辦

更多

最夯影音

更多

【嚇傻】汽車從旁擦過時速70↑　父接女兒下課險遭撞 #三峽 #北大國小

目擊 #三峽 恐怖車禍！ #北大國小 女師哭了

#北大國小 旁汽車暴衝4命危！多名學童躺地CPR #三峽

【根本閃不掉！】轎車高速衝進人群！ #三峽 3女學生斑馬線遭撞

【失控狂衝140米】三峽轎車闖紅燈猛撞　撞擊瞬間畫面曝！

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面