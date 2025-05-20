2陸男520偷渡！駕舢舨闖二膽島海域　上岸前遭海巡攔截圍捕

▲金門海巡緝獲企圖偷渡二膽中國人士。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、劉人豪／金門報導

金馬澎分署金門守望哨，今（20）日清晨5時許，以紅外線熱影像系統偵獲烈嶼西南方的二膽島海域，有2名中國人士從小型舢舨施放保麗龍浮板，企圖偷渡上島。第十二巡防區立即調度金門海巡隊線上巡邏的PP-3585艇及CP艇，會同守備大隊展開攔截圍捕，於7時53分查獲2名中國男性，並當場查扣陸籍舢舨1艘。

金門二膽距中國廈門僅有2.8浬（約5公里），金門岸巡隊運用紅外線熱影像系統，搭配岸際雷達系統，全天候監控海面動態，今日0508時海巡人員發現中國人士從小型舢舨施放保麗龍浮板時，在反應時間稍縱即逝的情況下，立即調度海上及岸際巡邏能量，成功逮捕2名中國偷渡犯，依「入出國及移民法」第74條及兩岸條例第10條等規定，將處以五年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。

海巡署表示：中共長期利用各種時機、藉口，對我實施軍事及灰色地帶襲擾，去年520賴總統就職後，發動「聯合利劍-2024A」軍演，今日適逢賴總統就職週年，不排除中共再度利用偷渡案件進行認知作戰，企圖以最少的成本，達到擾亂我民心士氣的最大目的。為有效應對中共日益嚴峻的灰帶襲擾，海巡署已完成岸海防衛強化措施及相關計畫，期待明天立法院審議特別條例草案時，能得到各界的支持，確保國家安全及社會穩定。

海巡署岸海監偵之佈局，長期以來以「國家安全」及「海上治安」為重點，在台灣本島部分，以監控越界中國漁船、民兵船、科研船、海警船及中資權宜輪為主，金、馬等外離島地區，則以監控小型目標為重點。近期中共以小型目標侵擾臺灣本島的案件激增，已成為灰帶襲擾及認知作戰的重點，海巡署已迅速完成「岸海監偵系統建置計畫」等建案，全面增設防堵小型目標偷渡的佈局。