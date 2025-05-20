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賴520未提兩岸關係　李振廣：台海30年來罕見！顯示未來局勢更艱難

▲總統賴清德發表520執政周年談話。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統賴清德發表520執政周年談話未提兩岸關係與展望，打破慣例，大陸學者認為實屬罕見。（圖／記者林敬旻攝）

記者任以芳／北京報導

總統賴清德今天520談話，聚焦提升台灣民生經濟與民主自由價值，外界關注之一的兩岸關係竟然隻字未提，僅強調會「整合各部會力量，提出針對國安統戰威脅的十七項因應策略。」涉台學者李振廣接受《東森新媒體ETtoday》訪問表示，這是台海30年來前所未有情況，實屬罕見，也顯示台海未來不樂觀，走得更艱辛！一方面賴清德可能受到美國方面極大壓力，加上台灣民調高度不滿意，迫使他對於兩岸論述方向拿不定主意，但是骨子裡「台獨」核心立場未變，只是暫時性等待時機。

今天是賴清德520就職周年，上午九點半發表重要談話，全然迴避兩岸關係與台海局勢與展望，實屬罕見。賴清德演講大多聚焦強化提升台灣經濟實力、民主自由價值以及強化台美合作、宣布成立主權基金對外投資等，就是未提兩岸展望。

賴清德僅在建設國家級防中心提及，「我們更努力強化全社會防衛韌性，除了持續盤整國家級項目的整備、舉行實地驗證；也整合各部會力量，提出針對國安統戰威脅的十七項因應策略，來團結國人抵抗分化，保護我們珍視的自由民主生活方式。」

上述這段話未說明針對誰，明顯暗示來自對岸的威脅與壓力，即使賴清德一字未提中國，更沒有任何關於兩岸關係表述。對此，北京聯合大學台灣研究院院長李振廣接受《東森新媒體ETtoday》訪問首先指出，「賴清德520談話正文部分對兩岸關係只字未提，這在近30年來極為罕見。」

李振廣進一步表示，「回顧過往，自1995年李登輝開始，歷任台灣方面領導人在重要講話中，兩岸關係都是關鍵內容。即便在陳水扁時代兩岸有過對抗，蔡英文時期兩岸關係雖逐漸淡化，但520談話仍會提及台海局勢與展望，今年賴清德卻完全回避兩岸關係，這一轉變耐人尋味。」

李振廣認為，賴清德不只兩岸關係走向上面臨多重壓力，包括近期低民調壓力以及美國這次也提前有所示警，「導致賴清德這次態度是乾脆先置之不理，對兩岸關係避而不談，怕引起更激烈的反應。」

賴清德避而不談兩岸關係並非態度轉變。李振廣強調，賴清德不說但持續在做，只是這次變得低調，研判他應該正在嚴格的推進『國安17條』，說明他沒有放棄與大陸要對抗，依舊扎扎實實在做。」

▲▼台陸學者、趙建民、李振廣、包承柯、劉相平、仇長根 。（圖／記者任以芳攝）

▲北京聯合大學台灣研究院院長李振廣 。（圖／記者任以芳攝）

李振廣分析，賴清德5320正文未提兩岸關係，反倒是回答日媒提問，以實際行動暴露真實意圖。賴用「侵略者」比喻大陸方面，強調深化台美經濟合作、「不能雞蛋放同一個藍子」代表繼續降低對大陸經貿倚賴，重申「對等尊嚴」與中國交流合作，實則還是「一中一台」的變相表達。

李振廣認為，「賴清德依然執拗，內心深處的『台獨』立場從未改變，他只是在壓力下選擇暫時不提兩岸關係，以避免引發更激烈的反應。」等待職滿一周年之後，期待美國建制派能為其「撐腰」，台灣老百姓的健忘也會慢慢淡忘此事，然後再伺機而動，老調重彈「新兩國論」，「賴清德執拗頑固，絲毫不想改變『台獨』立場。」

李振廣強調，「按照賴清德的思路走下去，兩岸關係看不到好的希望，兩岸還得慢慢走，會走得很艱難。賴清德不提兩岸關係，外界不要過分樂觀，因為他的內核立場從未改變，從這次談話字裡行間去理解，是沒有樂觀的理由。」

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