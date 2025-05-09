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守護蔚藍綠島　環保局推動餐旅污水管理與海洋保育

▲環保局推動綠島鄉餐旅污水管理與海洋保育。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲環保局推動綠島鄉餐旅污水管理與海洋保育。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

隨著綠島逐年成為國內外旅遊的熱門地點，海洋環境保護議題日益受到重視。為加強綠島餐飲及旅宿業者的環保意識，台東縣政府環保局今年持續推動相關宣導活動，透過「中南寮聚落污水自然淨化保育計畫」為基礎，聚焦於污水處理、油水分離設備設置與維護、排放標準以及海洋保育觀念等面向，期盼與業者與民眾攜手合作，守護綠島寶貴的海洋生態資源。

環保局說明，綠島每年旅遊旺季（6至8月）旅客人次高達數十萬人次，觀光人潮雖為地方帶來經濟活力，卻也伴隨廢水與油脂排放的巨大壓力。近年統計顯示，在旅遊高峰期，綠島的生活污水與餐飲廢水日排放量已逼近環境容受能力臨界點，若未妥善處理排放至海洋，恐對當地珊瑚礁與海洋生物多樣性造成不可逆損害。

為此，環保局今年規劃多場次實地訪查與教育宣導，邀請環境工程專家進入綠島商家實地走訪、檢視油水分離設施現況，並提供改善建議，協助店家提升污水處理效率。同時也透過社區說明會、公民參與與教育互動活動，強化居民與旅客對海洋保育的認識與責任感。

環保局指出，綠島作為國際級潛水勝地，其海洋資源不僅是地方觀光命脈，更是全球少有的生態瑰寶。此次計畫貫徹聯合國永續發展目標（SDGs）第6項「潔淨水資源與衛生」與第14項「海洋生態」，強調地方治理與全民參與的重要性。

今年的宣導活動也特別設計適合不同年齡層參與的環境教育內容，透過繪本故事、互動遊戲、影片導讀與環保DIY工作坊等形式，將「從源頭減量」與「生活即保育」的觀念深入人心。例如減少一次性餐具使用、落實水資源節約、垃圾分類與支持環保標章商品等實踐，皆是民眾可輕易實行的行動。

環保局強調，唯有結合政府政策、業者配合與全民參與，才能真正落實海洋環境的長遠保護。未來將持續推動巡查與輔導機制，加強對業者廢水處理設施之監測與稽核，確保污染源獲得妥善管理，並建立更完整的永續發展治理架構。

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