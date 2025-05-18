綠島SUP驚魂！5人遭海流沖走困海上　海巡聯手救生隊10分鐘搶救

▲綠島5人划SUP遭海流困於海上，海巡聯手友船與救生單位迅速救援。（圖／記者楊晨東翻攝，下同）

記者楊晨東、董美琪／台東報導

綠島中寮港外海今（18）日傍晚驚傳5名民眾因進行立式划槳（SUP）活動時體力不支、受海流影響而受困海上，所幸在海巡署東部分署第一三岸巡隊聯合地方救援力量迅速出動下，成功將所有人員安全救回，無人傷亡。

據第一三岸巡隊指出，當日18時11分接獲通報，指稱在綠島白燈塔前方約100公尺海域，有兩艘SUP板共載有5人，疑因當時海流過強，導致無法自行返回岸邊。接獲訊息後，第十巡防區指揮部立即指示綠島安檢所與第十五海巡隊展開緊急應處行動，同步通報中華民國海上救生協會台東分會，並請求熟悉當地海域的友好漁船協助加入搜救行動。

綠島安檢所接獲任務後迅速行動，派遣巡邏車及兩名海巡人員攜帶救援裝備前往中寮港。救生協會教練隨即操作水上推進器前往事發海域，並於18時25分成功將第一名受困民眾救援上岸。隨後，友好漁船「海○2號」搭載海巡人員抵達現場，於18時31分順利將其餘4人接駁上船，並安全護送至公館漁港。

經現場初步檢查，5名民眾皆無明顯外傷，生命徵象穩定，無需送醫，確認身體狀況良好後已平安返家。

第一三岸巡隊呼籲，近年水上活動逐漸普及，民眾從事相關運動前應充分了解海象變化與自身體力狀況，切勿低估風浪帶來的危險。如遇突發狀況，請第一時間撥打海巡署「118」報案專線，海巡單位將迅速啟動應變機制，全力保障民眾安全。