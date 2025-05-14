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快訊／第2波閃兵風暴「累計9人到案」！威廉14:00台東搭機北返

▲威廉。（圖／翻攝自威廉IG）

▲威廉。（圖／翻攝自威廉IG）

記者陸運陞、陳以昇、戴若涵／新北報導

藝人王大陸涉砸百萬找「閃兵集團」，造假醫療證明閃兵，檢警擴大追查發現，陳零九、「小蝦」陳大天、《棒棒堂》出身的「超克7」李銓等共10多人涉案，其中陳大天、超克7的李銓、舞台劇演員黃博石、阿虎，以及另名范姓役男已到案，稍早《棒棒堂》威廉已到案，預計將於下午2時從台東搭飛機北返，目前累積到案人數為9人。

據了解，新北市地檢署偵辦藝人王大陸逃避兵役一案，從協助提供假病歷的陳男手機中，發現有其他人涉案逃避兵役，今晨檢警持搜索票、拘票，兵分多路前往雙北、桃園等地逮人。

▲威廉在綠島主動進入派出所投案接受偵查。（圖／翻攝臉書）

▲威廉在綠島主動進入派出所接受警詢。（圖／翻攝臉書）

全案首先到案的是《棒棒堂》超克7出身的李銓以及「小蝦」陳大天，李銓一身黑衣黑褲、面無表情現身，陳大天則是不願露臉，頭戴鴨舌帽、口罩，一路頭低低閃避媒體鏡頭進入分局內，接著是舞台劇演員黃博石、范姓役男到案。

而前男團SpeXial成員Teddy（陳向熙）上午在高雄遭警方帶回，預計下午2時抵達新北市刑大，藝人阿虎於中午11時30分左右到案，饒舌歌手陳信維（CuzyBoii）則於中午12時30分左右抵達刑大，手機一度關機的陳零九則於下午1時左右在板橋遭警方拘提到案，至於威廉人在綠島，預計14日下午2點從台東搭機北返。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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快訊／拘提威廉！　準備搭機畫面曝

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