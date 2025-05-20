三峽翁釀3死12傷！律師揭「殘酷1法規」：恐一毛錢不賠

記者周亭瑋／綜合報導

新北市三峽78歲余姓老翁昨（19）日駕車暴衝，釀3死12傷慘劇，掀起社會譁然。律師何孟臨就指出，家屬可向肇事者索取醫療費、精神慰撫金、喪葬費等賠償，粗估一人約480萬元；不過，若余男並未投保第三人責任險，就算家屬聲請強制執行，他也能主張「生活基本保障」，最終恐一毛都不賠。



▲兩名女學生家屬重回現場招魂。（圖／記者黃彥傑攝）



何孟臨在臉書提到，針對目前三位死者，雙親撫慰金以200萬計算，這樣至少400萬元，喪葬費粗估50萬元、醫療費30萬元，每人約求償480萬元，三人合計1440萬元，「至於受傷的12人，我不分輕重傷，平均一個人抓50萬，裡面包含醫療、慰撫金、後續治療、看護等，一共600萬，所以這場車禍的求償金額，至少要2040萬元。」

不過，他話鋒一轉直言，78歲余男開的是一台10年以上的老車，「這種車你覺得他會保第三人責任險嗎？以實務經驗來看，很高機率只買最基本的強制險，而強制險的上限為200萬元，這金額是包含了所有因事故造成的死亡、失能和醫療費用，就是一個受害者200萬元，多的就自己跟肇事者要。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲車禍撞擊瞬間。（圖／記者黃彥傑翻攝）

何孟臨表示，目前不知余男是否有投保第三人責任險，如果沒有，接下來才是悲劇的開始，「一般交通事故中，受害者家屬想要拿到賠償，要經過刑事判決→有罪確定→附帶民事→強制執行，但問題來了，台灣法院人手短缺，排個刑事庭期動輒半年、1年，民事也沒快到哪去，你花3、5年打完，結果發現名下什麼都沒有，你能拿什麼？一毛都沒有！」

不僅如此，儘管家屬最終真的去聲請強制執行，以現行法規而論，債務人也能主張「生活基本保障」，簡單來說就是「這些是我的養命錢，不能執行」，到最後受害者家屬打完官司、走完流程，淚也流乾了，但在眾多案件中，很容易什麼都拿不到。

最後，何孟臨坦言，受害者家屬打了好幾年官司，最終賠償金除了強制險，可能連個影子都看不到，「有人可能會說，如果有保單也能執行解約金阿，但據今年5月14日《保險法》修正案初審通過，未來債務人如果有保單，在一定金額內，解約金不能被強制執行。」

►弟弟狂吐血！爸一出現「努力張開眼」 三峽車禍現場還原...網爆淚

►三峽翁是模範父親！老師揭內幕「水很深」 過來人認證

►1張圖看「三峽車禍有多扯」 在地人揭可疑關鍵：很不簡單