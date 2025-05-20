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三峽女學生亡…「ㄚ爸、ㄚ母」卡片惹淚！喊無敵愛妳：會好好生活

▲署名「阿爸、阿母」的悼念卡片，內容令人鼻酸。（圖／翻攝自江怡臻臉書）

▲署名「ㄚ爸、ㄚ母」的悼念卡片，內容令人鼻酸。（圖／翻攝自江怡臻臉書）

記者陳以昇、戴若涵／綜合報導

新北市三峽區北大國小旁19日發生嚴重死傷事故！78歲余姓駕駛因不明原因駕車高速行駛，撞向準備接送小孩放學的40歲洪姓女騎士，以及多名正在過馬路的學生，釀成3死12傷悲劇。事故現場聚集不少民眾現身哀悼，堆滿了悼念花束、卡片，新北市議員江怡臻在臉書PO出疑似不治女學生父母所留下的卡片，內容令人鼻酸。

警消19日下午4時04分接獲報案，北大國小旁發生嚴重事故，隨即派員趕赴現場處理，抵達後發現，多名學童倒臥路面，救護人員緊急進行CPR搶救，現場共15人輕重傷，其中2名12歲劉姓、吳姓女學生經緊急送醫搶救後宣告不治，另有一名40歲洪姓媽媽當時要前往北大國小接孩子也挨撞，經急救2個半小時宣告不治，全案累計3死12傷。

▲▼ 昨(19)三峽北大國小發生的重大死亡車禍，家屬今日下午進行招魂儀式，一旁已有多位民眾排隊，將於招魂結束上前致意 。（圖／記者陳以昇攝）

▲不少民眾自發性前往現場悼念 。（圖／記者陳以昇攝，下同）

新北市議員江怡臻20日下午在臉書上發文稱，「陪著家屬在現場哀悼，獻上孩子喜歡的紫色鮮花，不痛了、不怕了，好好地當小天使，祈禱逝者安息，傷者盡早康復，家屬和同學也一定要勇敢活著，盡我們最大努力陪伴。」

透過江怡臻發出的照片可發現，其中2張卡片疑似是不治女學生的父母留下的，內容寫著「我最愛的小XX，爸爸、媽媽、阿公、阿嬤都會好好生活，我們永遠以妳為榮，超級宇宙無敵愛妳」署名留下ㄚ爸、ㄚ母；另一張卡片則寫下，「媽媽愛妳，希望妳不要怕，快樂的去當小天使」，字字句句令人鼻酸。

▲▼ 昨(19)三峽北大國小發生的重大死亡車禍，家屬今日下午進行招魂儀式，一旁已有多位民眾排隊，將於招魂結束上前致意 。（圖／記者陳以昇攝）

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