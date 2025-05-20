三峽女騎士慘死　兒闖封鎖線「那台機車是我媽媽…」萬人淚崩

▲遭撞的機車嚴重變形，事故現場地面到處都是散落物。（圖／記者陳以昇攝）

記者施怡妏／綜合報導

新北三峽19日發生一起嚴重車禍，一名78歲余姓老翁駕車，因不明原因暴衝，猛力撞上正好下課的學童與家長們。一名協助清理現場的人員透露，以為只是普通車禍，沒想到迎來的是滿地碎片與血跡，一位小男孩到現場找媽媽，脫口一句「那台黃黑色摩托車是我媽媽的」，讓他忍不住鼻酸，心情久久不能平復。

「累了一整天，卻怎麼都睡不著，久久無法平復」，清潔員在Threads發文，收到車禍消息，立刻帶著木屑就前往現場，準備做路面油漬清除作業，沒想到現場情況遠比預期嚴重，四處都是機車碎片，私人物品撒落一地，地上都有血漬。

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他與組員因需等待警方鑑識，只能在封鎖線外等待，一個小弟弟騎著腳踏車想進封鎖線內，本以為小弟弟是好奇想進去，上前提醒男童不要靠近，繞路走一下，沒想到弟弟竟回「我爸爸叫我來找媽媽，然後接妹妹回家」、「那台黃黑色摩托車是我媽媽的」。

清潔員一聽瞬間鼻酸，「那句『那台黃黑色摩托車是我媽媽的』是令人揪心鼻酸，當下聽到這句話時，腦子瞬間空白，不知道該說什麼，那句話深深的刻在我的腦海裡。」

據了解，罹難者包括兩名三峽國中的學生，以及一名40歲的機車女騎士。據警方調查，這名女性是一位母親，當時正要前往北大國小接放學的兒子回家，卻不幸在這場突如其來的災禍中喪命。

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貼文獲原PO授權引用。

▼男童到現場找媽媽。（圖／翻攝自Threads）

