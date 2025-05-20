三峽重大車禍！交通局重回現場勘驗　曝78歲駕駛「3大違規」釀禍

▲三峽重大車禍，新北市交通局副局長林麗珠說明 。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

新北市三峽區國光街、國成街口（北大國小旁）19日放學時間發生重大事故！78歲余姓駕駛因不明原因駕車暴衝，直直朝過馬路學生、家長撞去，造成3死12傷的悲劇。市交大、交通局、當地里長20日上午10時許重回事發現場進行勘驗，新北市交通局副局長林麗珠表示，初步判斷肇事駕駛有3大違規事項。

▲新北市政府警察局交通大隊、交通局、當地里長20日上午重回事故現場進行會勘。（圖／記者陳以昇攝，下同）

新北市交通局副局長林麗珠說明，初步了解，余姓駕駛有多項違規，包括在禁止進入時段進入、超速、闖紅燈等，造成重大事故發生，而就交通界面部分進行檢討，其實相關設施，標線、號誌等都相當完整，但在通學巷部分，還是要以學童的安全為優先考量。

林麗珠表示，將引進行人優先區概念，設置減速設施、科技執法、人行道先用實體護欄保護學童安全，之後考量以興建實體人行道的方式改善，目前針對可以做調整加強的部分會立刻辦理，需要研究的部份則仍需考慮到各層面用路人的習慣及便利性，納入研究方向跟實施的可能性。

針對改善設施的時程，新北市交通局專門委員林昭賢表示，若是相關標誌、標線部分，約需2個禮拜完成，如果是實體減速設施的話，則需半個月到一個月左右，會加速處理，希望儘早提升安全性。