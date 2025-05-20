三峽翁暴衝釀3死12傷！太驚嚇出現情緒反應　女學生疑罹PTSD



▲車禍中一名15歲女學生逃死劫，但除傷勢外，可能會有PTSD，需後續治療。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭玗潔／新北報導

78歲余姓男子駕車暴衝，在新北市三峽19日發生嚴重車禍，造成3死12傷，其中9名都是三峽國中學生。一名15歲女學生手、腳韌帶多發性裂傷，經急診手術縫合，且因驚嚇出現情緒反應，會在評估是否有創傷後壓力症候群（PTSD）情形，將由創傷科、兒童精神專科醫師介入評估後治療。

這場車禍死傷慘重，案發後78歲余姓肇事駕駛、三峽國中15歲女學生、14歲女學生都送往亞東醫院，另名40多歲女子嚴重頭部外傷、頸椎受傷、胸部重擊，到院時已無呼吸心跳，搶救2小時後仍宣告不治。

其中三峽國中14歲女學生的右大腿骨折，還有嚴重嘴唇撕裂傷造成口鼻出血、牙齒多處斷裂、頭皮剝離，右踝關節疑似受損，已安排手術，若術後穩定將送回加護病房繼續觀察。

另名15歲女學生則是手、腳韌帶多發性裂傷，雖經急診手術縫合，但因驚嚇出現情緒反應，所以正在評估是否有創傷後壓力症候群（PTSD）情形，後續將由創傷科、兒童精神專科醫師介入評估後治療。

據了解，78歲余姓駕駛肇事後，被救下車時還可正常溝通，對醫護人員說「不記得了」，之後便陷入昏迷，經診斷有嚴重氣血胸、腹腔出血，疑是腸道破裂，目前仍在手術室搶救中，術後將轉至加護病房。