78歲高齡者肇事　路權團體提6呼籲：建立駕照回訓制度

▲新北市三峽區北大國小旁，一名78歲肇事者衝撞機車和行人釀3死15傷。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者李姿慧／台北報導

一名78歲高齡駕駛昨天（19日）疑似肇事逃逸後，在新北市三峽區北大國小旁二度肇事衝撞機車和路人，釀3死15傷，包含多名學生。行人零死亡推動聯盟表示，發生這樣事故，所有人都萬分心碎，難以平復，盼運安會啟動調查，呼籲交通部儘速改革駕照制度和建立回訓制度。

行人零死亡推動聯盟表示，台南余小妹妹事故才過去兩年，距賴清德總統就職演說承諾改善行人地獄也正好1周年，今又再次發生這樣重大的死傷。這2年內，也都不斷有無辜的孩童、弱勢的行人、騎士、身障者等，無辜地被路殺。

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行人零死亡推動聯盟沉痛呼籲，台灣社會、政府機關能重視交通安全議題，行政部會更應審慎地反省，並參照世界各個進步國家，眾多翻轉交通地獄的政策，推動交通3E包括道路工程、駕訓教育、交通執法等改革。即便要花再多時間，現在開始都不算晚，不要再讓更多無辜的生命在道路上死去。

聯盟也提出6點呼籲，第一，該事故應已達成國家運輸安全調查委員會調查條件，請運安會儘速啟動調查，釐清事故肇因，給所有關心事件的國民真相；第二，近期不斷傳出車輛暴衝的事故，造成國民人心惶恐，請運安會亦針對為何會有如此多起爆衝事件，一併給出調查報告，以重點改善問題。

第三，行人零死亡推動聯盟表示，待事故原因釐清後，他們將針對交通3E各項問題，陸續向交通部及各黨立委提出交通政策改善建議，並依交通部後續作為，討論是否有下一步行動；第四，台灣駕訓制度的改革、回訓制度的建立迫在眉睫，懇請主管機關儘速改善，不要再怠慢拖沓，勿讓道路環境安全一再回頭。

第五，聯盟也呼籲各界切勿轉發受害者照片，以保護傷患及孩童隱私；第六，為傷者祈禱，為往生者哀悼，道路死傷無法容忍，沒有更多時間和生命可以等待，他們要安全友善的通行環境，讓每一個人都能平安回家。