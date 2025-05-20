賴執政滿周年未提兩岸　黃介正分析兩可能性

▲總統賴清德發表520執政周年談話。（圖／記者林敬旻攝）



記者蔡紹堅／台北報導

總統賴清德執政滿一周年發表演說，但幾乎沒有提到兩岸關係，對此，淡江大學戰略研究所兼任副教授黃介正認為有兩個可能，一個是沒有想在此場合特別想對大陸說的話、一個則是不想引起海峽兩岸更多的爭議。

黃介正20日出席「賴政府執政一周年：兩岸關係如何突圍？」研討會，針對「賴政府任內台灣可以高枕無憂嗎？」主題發表看法，他提到，賴政府現在對川普是「只能躺平」，因為不理解華盛頓的運作，不知道白宮的決策模式跟國務院不一定同調，「我們想要了解美國對台政策，但是往往忘記了，現在的國務院亞太助卿還沒有通過人事任命聽證，國防部主管印太安全事務助理部長現在也還沒提名。」

對大陸方面，黃介正指出，現在是「只想躺平」，不想知道北京的決策模式，不想知道為什麼有這麼大陸高官突然落馬，會帶來什麼影響？也不想知道中共政治局常委現在的互動如何？只想躺平。黃介正說，不了解美國，變成「跪」還是「不跪」都不知道；不了解大陸，面臨的就是「斷」還是「不斷」的問題。

▼淡江大學戰略研究所兼任副教授黃介正。（圖／記者蔡紹堅攝）



黃介正認為，過去一年碰到的問題，是「看內不看外」，內行盡幹內行的事，企圖外行的事都躺平，內行就是選舉、動員、互相攻擊，「因為這好做，不需要懂外語，關起門來幹，這叫內行。」

黃介正強調，但台灣最大的危險是在外面，最起碼，要知道現在絕不當頭、韜光養晦，這對台灣來講很重要，也不要忘記，處理國安問題最起碼的基本功，要知道是「打打談談、談談打打」，不能只有鬥卻不對話，最少要用我方的兩手來對付敵人的兩手。

對於總統賴清德就職滿周年演說幾乎沒有提到兩岸關係，黃介正認為有兩個可能，一個是：沒有想藉由這個場合，特別想要對大陸說的話，或想要推出的政策做說明；另一個是：有外力告訴賴如果你的立場會引起海峽兩岸更多的爭議，這個場合就不要講了。

▼兩岸情勢緊張。（圖／路透）



至於賴清德邀請在野黨進行國安簡報，黃介正說，美國宣布高關稅政策的當天，日本首相就把所有在野黨黨魁通通請到首相府開會，賴總統到現在這個紀錄是空白的。

黃介正認為，必須「聽其言，觀其行」，過去看到賴不是沒有溝通，但是一直把層次壓在行政院長對立法院長，不願意直接由本人來溝通，「換句話說，他不願意以黨主席對黨主席來溝通，也不願意以總統對最大在野黨黨主席的溝通，只願意讓行政院去跟立法院溝通，因為立法院的院長是國民黨，就假設已經溝通完成。」

黃介正強調，真正的國政問題不是行政院跟立法院的溝通問題，台灣的團結和諧，必須是朝野領導人的會面，來共同解決，而且要有禮貌，「要讓人家想，而不是故意設一個高門檻，然後再去告洋狀，這就不好了。」