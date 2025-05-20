白委稱林昶佐患焦慮症「不適合去北歐」惹議　黃國昌：沒必要過度渲染

記者袁茵／台北報導

總統賴清德昨（19日）發出總統令，特任前立委林昶佐為駐芬蘭大使；但民眾黨立委林憶君質疑，林昶佐過去以焦慮症為由沒服兵役，芬蘭又是自殺率最高國家，北歐國家日照短，病症容易發作，此言論引發外界批評。對此，民眾黨主席黃國昌今（20日）回應，林憶君本於專業站在在野黨立委身份，向行政部門提出疑問，沒必要在這樣的事件層次太過度渲染。

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）

黃國昌20日上午於立院接受媒體訪問，針對林憶君對林昶佐的發言，遭外界認為是歧視身心障礙者？黃國昌表示，其實林昶佐本身的專業適不適任專業外交官工作，社會上都有非常多評價，「林憶君是本於她的專業，站在在野黨立委身份上，向行政部門提出相關疑問，我覺得大家沒必要在這樣的事情層次上，做太過度渲染。」

林憶君19日質詢時表示，林昶佐過去有用「焦慮症」的理由，沒有服兵役，其實醫學上焦慮跟憂鬱不同類型的情緒困擾，但常常會一起發生；芬蘭有高居不下自殺率，1990年芬蘭是全球自殺率最高國家，而且北歐國家的日照很短，病症容易發作。

林憶君質疑，林昶佐是否真的適合擔任代表，還是因為有綠色黨證，而忽略了健康問題，「千萬不要害他，北歐國家在他這種焦慮症跟憂鬱症的人，不太適合去的。」而外交部長林佳龍回應，林昶佐的背景跟專業足以勝任，他的兵役跟病史就不代為回答，外交部是從整體佈局，在區域發揮總和外交效應，從人權關心、音樂專長來做文化外交，對台灣關係的提升是有所期待的。