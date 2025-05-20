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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／賴清德520執政周年談話　公布經濟轉型！擺脫過度依賴出口

 

記者陶本和／台北報導

總統賴清德今（20日）執政滿一周年，上午9時30分他將在總統府敞廳舉行「周年談話記者會」，並以「迎風轉型、穩健前行」為題發表演說，同時接受媒體提問，《ETtoday新聞雲》則安排全程直播。

▲總統賴清德出席猶太大屠殺紀念活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統賴清德。（資料照／記者林敬旻攝）

據了解，賴清德將會以「迎風轉型 穩健前行」為題發表演說，而在演說開始前，他會先就昨（19日）下午，新北市三峽所發生的重大車禍事件，表達關心與慰問。

接著，賴清德在演說中，將會談及過去這一年來所面對的各種挑戰與成績，包括成立三大委員會、出訪太平洋三島國的外交任務、應對美國關稅，以及朝小野大政治局勢等。

根據掌握，賴清德在談話中，將談及國家在前進的路上，所面臨的挑戰和難關不斷出現，但他會強調台灣的精神就是在困難中展現「韌性」，讓危機化為轉機，進而找到立足的優勢。總體而言，他將聚焦在三元素，包括：民主台灣、韌性精神與訴求團結。

另外，由於美國總統川普的關稅政策衝擊全球，其中也對台灣帶來相當大的影響；因此，賴清德在其談話中，也會著墨於「佈局全球的台灣經濟轉型」。

根據掌握，賴清德將針對台灣經濟體質，如何從過於依賴出口逐步調整成多元兼顧，尤其是過於依賴高科技產業出口的經濟成長模式，朝向建立更有競爭力，也可以永續的經濟發展模式，兼顧出口與內需等進行闡述。同時，他也會在談話中向國人報告，執政第二年的施政重點，並承諾會以穩健的步伐持續前行。

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