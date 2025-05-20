拜登罹攝護腺癌首發文：癌症影響我們每一個人

▲拜登。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國前總統拜登（Joe Biden）被診斷罹患侵襲性攝護腺癌，癌細胞已轉移至骨骼，目前正與家人一同評估治療選項。拜登18日在社群媒體發文感謝外界的愛與支持，強調「癌症影響著我們每一個人」。

拜登辦公室昨日發布聲明指出，拜登上周因泌尿系統不適就醫，檢查發現攝護腺有結節，本月16日確診為高級別、轉移性攝護腺癌，屬於進展迅速的類型，醫師研判具荷爾蒙敏感性，意味著可望透過治療控制病情。

拜登在X發文表示，「癌症影響著我們每一個人。如同你們許多人一樣，吉兒（Jill）和我也體會到，人在破碎之處反而最堅強。謝謝你們用愛和支持鼓勵我們。」

消息曝光後，政壇人士紛紛表達關切。現任總統川普（Donald Trump）昨晚於社群平台Truth Social發文表示，他與第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）對拜登病情感到難過，並祝福他早日康復。

拜登前副手、前副總統賀錦麗（Kamala Harris）也在X上寫道，「拜登總統是鬥士。我和道格（Douglas Emhoff）會為他與吉兒祈禱。」前總統歐巴馬（Barack Obama）則表示，相信拜登會以一貫的堅毅與決心面對這項挑戰。

現年82歲的拜登於今年1月卸下總統職務，是美國歷史上最年長的總統。他在任內健康狀況與年齡備受關注，2024年因身體狀況退出連任選戰，由副總統賀錦麗接棒代表民主黨參選。

根據美國癌症研究機構資料，攝護腺癌是男性第二常見癌症。專家指出，晚期攝護腺癌在過去10年治療手段已有重大突破，即使癌細胞轉移，患者透過適當治療仍有可能存活5至10年甚至更長。