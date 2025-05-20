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社會 社會焦點 保障人權

目睹少年被割腎、有人遭打死　他逃回台揭詐騙園區慘況

緬泰政府受到國際壓力影響，自今年2月起針對多個詐騙園區進行掃蕩，逼迫園區放人。（圖／資料照）

▲緬泰政府受到國際壓力影響，自今年2月起針對多個詐騙園區進行掃蕩，逼迫園區放人。（圖／資料照／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

「我親眼看到豬仔被甩棍活活打死，一位來自雲南的17歲少年甚至剛進園區，就被打暈帶去割腎臟，再丟回園區繼續騙，還有豬仔游泳渡河想落跑，卻被駐守的緬甸邊防軍直接開槍打死……」。這些宛如電影般的地獄場景，每天一幕又一幕地、在台灣人阿宏（化名）眼前上演，阿宏慶幸自己終於逃離緬泰詐騙園區，但也替萍水相逢、至今深陷其中的難友感到憂心。

緬泰政府近來因國際壓力，今年2月起掃蕩多個詐騙園區，逼迫園區釋放約7000人，而我國外交部與警政署等機關跨國合作，本（5）月7日自泰國帶回55名國人，其中25人具有通緝犯身分。本刊採訪其中一位逃回的豬仔阿宏，35歲的他回想起被困在園區時的種種慘況，恍如隔世。

「我原本就是做灰色產業的博弈客服，因為跟老闆理念不合離開，但後來找的工作薪水跟博弈產業的薪水差太多，前同事A先生聽到後，就介紹了一份在菲律賓宿霧的博弈客服工作。仔細查了一下，確認該公司在台灣還有分公司，而且地點在菲律賓，不是新聞上出現的柬埔寨或緬甸，除了月薪還有獎金可領，評估後答應了邀約，卻因為付不出簽證費用……」，阿宏開始了一段被騙去泰緬詐騙園區的惡夢。

阿宏說，原本只是想兼差賺錢，怎料出國後竟被荷槍實彈的軍隊強押偷渡到緬甸。（圖／黃威彬攝）

▲阿宏說，原本只是想兼差賺錢，怎料出國後竟被荷槍實彈的軍隊強押偷渡到緬甸。（圖／黃威彬攝）

阿宏先是遇上颱風天攪局，若想要如期出發，勢必得加錢辦加急，讓原本就手頭緊的阿宏更加雪上加霜，A先生得知他手頭緊付不出簽證費後，隨即問阿宏「要不要兼差？」且兼差的條件相當簡單，只要他飛一趟泰國，去領回黃金和泰達幣，不僅簽證費有了著落，身上也能有一點錢，且機票全部由對方支付，阿宏當即答應，並在約定的期間前往搭機，飛往泰國廊曼機場。

然而在櫃檯領票時，卻遇上櫃台一度拒絕開票，因為阿宏僅訂了單程票，若拿不出回程票或是在當地住宿的飯店訂單，就無法順利開票，讓阿宏當下立即詢問通訊軟體群組內的對口，對口則隨即貼出一張訂房網站的訂房資訊與回程票，阿宏出示給櫃檯，櫃台這才開票放行。

「飛機落地後，我接到指示要轉搭國內線航班飛往美索機場，再依著群組的指示上了一台計程車，隨即被計程車載往一間渡假村」，但阿宏的不安感卻越來越濃，因為住進去的渡假村和當時群組出示給櫃檯看的飯店明顯不同，儘管有房間可以入住，但只要他開門出去，隔壁房的男子就會出來，緊盯他的一舉一動，讓他緊壓在心中的異樣不斷擴大。

這樣的異樣感果然在隔天成真，「隔天一早我被一陣急促的敲門聲吵醒，隨後就被司機強押上車，窗外的風景從車水馬龍逐漸轉變成人煙稀少，到後來的荒山野嶺」，阿宏多次試圖跳車，但看著鎖上的車門，始終找不到適當的時機點。就在阿宏思緒最混亂時，車輛也終於抵達目的地——一座位在山區裡的鐵皮屋。

只是車都還沒停穩，眼見一整片荷槍實彈的軍隊就將阿宏強行拉上車，強硬的對其套上救生衣，一路用槍抵在其背後強迫阿宏往前走，直到山下的碼頭搭船，這時阿宏才瞬間明白自己恐怕早就被A先生出賣，被當作豬仔賣出，而詐團疑似為了引誘豬仔，還特意讓豬仔自泰國入境，隨後再偷渡至緬甸詐騙園區，噩夢就此開始。

阿宏好不容易用計逃離園區，來到由軍方管理的集中營，卻仍因種因素等待約3個月後才終於回台。（圖／民眾提供）

▲阿宏好不容易用計逃離園區，來到由軍方管理的集中營，卻仍因種因素等待約3個月後才終於回台。（圖／民眾提供）

進入園區後，阿宏身上的護照手機全被收走，雖然周邊也有台灣人，但最多的是大陸人，就連幹部也多是大陸人。園區儘管對外被叫做園區，實際上卻是辦公大樓的概念，每一層樓內有多間「公司」運營著，而離開這裡的唯一方法就是繳付贖金，贖金價碼從60萬元到100萬元不等。

「我是一個沒有家人的人，哪裡籌得出這筆贖金」，阿宏自嘲的說，不過也確實有人聯繫上家屬繳交贖金成功獲救，但對他來說現下唯一的選擇就是待在園區，期盼著不知道哪時候才能成功逃脫的一天。

阿宏說，「不是沒想過要逃，但在看到有人趁著緬甸下暴雨、河水漲潮，趁機游泳渡河落跑，卻被駐守的邊防軍直接開槍打死；也有人疑似因受不了壓力墜樓亡故，更有人因試圖向外聯絡被發現，被拖出走廊遭甩棍痛毆致死；甚至還有17歲來自雲南的少年，剛被騙進來就被人看上『腰子』，當場打暈割走，再把人丟進園區上班詐騙！」目睹這些慘況，讓他收起想跑的心思，所幸發生有豬仔遭甩棍打死的事情後，公司逐漸減緩力道，改以體罰為主，被要求正中午跑30圈、青蛙跳等都是家常便飯，「還好就是比較累而已」，阿宏苦笑地說。

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