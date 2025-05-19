老公愛找妹！人妻出招「每月25次」榨乾：交一次作業獎勵300元

▲原PO表示，老公每月薪水及獎金上繳，想要零用錢，只要跟她愛愛一次，就有300元。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

一名人妻表示，她因為發現老公常常到外面找妹，她本來想離婚，但協調後決定再給老公機會，他每月的薪水和獎金都要上繳，而只要他行房一次就給300元，每個月大概有25到30次，「這樣同房的次數，及身上沒多餘的錢，有哪個男人還有辦法偷吃！」

原PO在《靠北婚姻》發文，老公月薪8萬，她4萬元，半年前她發現老公在外面頻繁找妹，她表示要離婚，雙方也協議很多事。老公說，還很愛她。原PO指出，「他徹底悔悟改變自己，且每月薪水及獎金全數交給我，他自己則沒薪水、零用錢可留著，要零用錢很簡單，只要跟我一次愛愛，我就給他300元。」

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原PO指出，「算一算這半年來每個月大概有25～30的次數，我也看他有比較累了，昨晚做完後跟他說下個月改一次給400，他開心的笑著。我心裡也有底最多一次給500，畢竟身體還是要顧呀！這樣同房的次數，及身上沒多餘的錢，有哪個男人還有辦法偷吃！」

貼文一出，網友紛紛留言「這個是我看過最有創意的對付男人的方法」、「他會往生」、「雖然詭異，但有用，我覺得很棒」、「如果不行就發給外包吧」。也有人表示，「幻想文嗎？會找妹又很頻繁的，一樣還是會去找，這位人妻不要自欺欺人了。」

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