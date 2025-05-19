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大陸 大陸焦點 特派現場

線上養牛「躺著賺」吸金20億！詐團保證年化率30%...卻只有牛肉

（圖／翻攝自網易新聞）

▲詐騙集團打著「全民養牛」的理財項目，只要在線上認養一隻牛，即可足不出戶「躺著賺錢」。（圖／翻攝自網易新聞）

圖文／CTWANT

大陸近期發生一起規模龐大的投資詐騙事件！一場以「全民養牛」為名、包裝成新型共享經濟模式的投資詐騙案，在上海等地引起社會震驚。該案由犯罪嫌疑人張姓男子主導，聲稱透過認養牛隻、線上雲端監控牧場方式，讓投資人「躺著賺錢」，並承諾高達年化利率30%的回報。自2016年起，這套看似新穎的理財模式，在8年間吸金超過5億元（人民幣，約新台幣20.9億元），受害投資人多達上萬人。

根據中國媒體報導指出，投資人之一的吳女士，最初經朋友介紹認識這項計畫，並親赴位於上海徐匯區高檔商圈的門市進行實地考察，對方聲稱經營進口牛肉，並在澳洲擁有多個簽約牧場，利用海內外牛肉價格差獲利。

吳女士初期投入5萬元人民幣，並順利提領本利後，進一步加碼，最終卻發現APP上的理財帳戶在到期後僅顯示「牛肉庫存」，無法提領現金。客服聲稱可提供相等價值的牛肉或協助在平台寄賣，卻始終未能兌現資金。

金融從業者范先生也是自2020年起參與該計畫，他投入逾百萬元人民幣，轉向張姓男子推薦回報更高的奶牛項目，對方承諾每頭牛配備耳標與監控攝影機，保證投資人能隨時掌握牛隻狀況並收回投資金。

范先生表示，後悔自己當初未對此計畫進行實地盡調，直到2022年底才發現巨額資金早已無法兌現，帳面顯示的僅剩「牛肉庫存」。

另一名上海投資人胡先生損失近300萬元人民幣，還曾將此理財項目推薦給親友。隨著無法兌現的受害者逐漸增多，多名投資人開始報案。

警方調查發現，「全民養牛」整個架構從海外牧場、牛隻監控、線上App，到線下門市都經過精心設計包裝。張姓男子對外宣稱擁有海外牧場，實際上根本不存在；提供的即時監控影像，其實是購買來的農場影片；所販售的澳洲牛肉也不過是國內市場的冷凍品。

過程中，張姓男子所取得的資金，並未用於牛隻養殖或實體投資，而是採用類似龐氏騙局的手法，不斷吸納新投資人資金以償還前期投資人的本金與利息，直到資金鏈斷裂。警方最終鎖定張姓男子等四名嫌犯組成的犯罪團夥，確認其非法募集超過5億元人民幣資金，目前尚有超過2000名受害人、共約4000萬元人民幣資金尚未兌付。

而張姓男子雖然因涉嫌非法吸收公眾存款遭檢方批准逮捕，但他對犯罪行為拒不承認，仍辯稱此為創業失敗，並模仿補貼用戶的商業模式，希望藉數據吸引資本上市。他強調這並非有意詐騙，而是「誤入歧途」。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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