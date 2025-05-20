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快訊／警政署三線二星高官「涉恐嚇討債」　1人50萬交保、1人請回

▲▼台北地檢署,地檢署外觀,地檢署,受理申告,招牌LOGO 。（圖／記者何雨忠攝）

▲北檢偵辦警政署高階警官涉嫌恐嚇討債，複訊後諭知1人50萬交保1人請回。（示意圖／資料照）

記者劉昌松、趙蔡州／台北報導

警政署黃姓專門委員2023年涉嫌為了追回千萬元債務，在台北市某餐廳內逼老闆娘連本帶利提前還款。台北地檢署調查19日以被告身分複訊黃男及黃男的林姓女友人，複訊後依恐嚇罪嫌諭知黃男50萬元交保，並限制出境出海，至於林女則無保請回。

據悉，三線二星的黃姓警官曾因涉足地下匯兌業者經營的88會館遭記過調職，2023年初，他疑似透過親友名義，借款給從事餐飲業的老闆娘，在台北市大安區開設餐廳，當時雙方談好利息等條件，並由老闆娘簽下本票擔保。

但黃姓警官疑似因為擔心借貸金源遭調查，於是2023年中就親自前往餐廳，威嚇老闆娘提前還款，老闆娘礙於黃姓警官的公職身分，只好簽下新的即期本票，並在幾個月內迅速償還本息，而這間餐廳之後也悄悄熄燈收攤。

全案經內政部警政署自清自檢，由檢察官黃珮瑜指揮警政署督察室、調查局台北市調處，在19日搜索黃男以及林姓女友人住處，並約談黃、林2人以及4名人頭親友等人。

台北地檢署19日晚間複訊黃、林2人後，依恐嚇罪嫌諭知黃男50萬元交保，並限制出境出海，至於林女則無保請回。

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