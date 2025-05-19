假冒成人漫畫家恐嚇日本22議員+2政黨　宜蘭無業男：我討厭他

▲刑事局國際刑警逮捕假冒日本成人漫畫家恐嚇日本議員、政黨的宜蘭縣民眾張男 。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

刑事局國際刑警從去年5月起接獲日本國際刑警東京台通報，指稱有一名以網路註冊「荒井啓」（日本成人漫畫家）的名義，在日本臉書社群平台，鎖定日本眾議院議員及政黨粉專留言恐嚇，恐嚇內容包含在日本國會議員辦公室、車上放炸彈，或者揚言縱火燒毀政黨辦公室、議員住家，受害對象包含日本兩個政黨粉專及22名日本眾議院、地方議會議員，由於恐嚇留言頻率越來越多，日本警察廳透過國際刑警東京台向台灣國際刑警科請求支援調查。

刑事局透過日本提供多筆假帳號「荒川啓」上網歷程資料，鎖定這些假帳號的註冊上網地點都在台灣宜蘭縣境內，雖然歹徒到日本臉書散播恐嚇言論有使用VPN隱匿原本的上網IP位置，但警方溯源擴大調取這些假帳號的上網歷程，鎖定歹徒是家住宜蘭縣冬山鄉的張姓無業男子（43歲、經查無前科）。





警方清洗歹徒上網歷程，經分析比對後，發現署名「荒井啓」的歹徒先後使用約20組假帳號，刑事局國際刑警科在今年2月20日派遣5名幹員持搜索票到張嫌位於冬山鄉農地透天豪宅搜索，警方發現張男母親亡故，家中僅剩他跟老父相依為命，在他手機中發現多組「荒井啓」臉書帳戶，並發現相關恐嚇言論留言紀錄，宣告他涉嫌恐嚇罪嫌並帶回偵辦。

張男到案後表示，因為失業長期在家無聊，透過臉書帳號到日本議員和政黨粉專留言恐嚇成了他「發洩情緒的出口」，經查張男不諳日文，透過軟體把揚言放炸彈、放火、開槍殺人的恐怖言詞翻譯成日文後張貼進行恐嚇犯罪，連日本漫畫家荒井啟本人都在自己社群平台發表聲明自清，「有人在 Facebook 和其他網站上冒充我並製造麻煩。我已經聯繫了警方，但在問題解決之前，我將盡量減少發布貼文。」





張男私下表示，會選擇日本成人漫畫家荒井啓當作恐嚇帳號名稱，是因為「我討厭這個漫畫家、想讓他困擾」，警方根據張嫌手機內持有多筆臉書帳號，及帳號綁定的電郵信箱，確認張男涉嫌重大，全案調查後依涉犯恐嚇罪移送宜蘭地檢署複訊，檢察官複訊後認為張男涉案事實明確，裁定配戴電子手環並限制住居。

獨／飼主稱「比特犬會開窗」 關鍵7秒車窗畫面打臉！



獨／比特犬11天連咬2騎士 監視器影片曝光「2大疑點」都是狗開窗



比特犬11天內兩度開車窗咬傷騎士 警移送動保處裁罰飼主