警政署副署長廖美鈴推動婦幼安全　獲頒2025年領導統御獎

▲警政署副署長廖美鈴獲得2025年領導統御獎殊榮。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

警政署副署長廖美鈴4月榮獲「國際女警協會」（International Association of Women Police,簡稱IAWP）「領導統御獎」（Leadership Award），成為台灣警界女性的驕傲。該獎項表彰廖副署長在推動婦幼安全政策、強化警政資訊系統與展現溝通型領導等面向的卓越貢獻，充分彰顯女性警察領導人的實力及影響力。

「國際女警協會」（簡稱IAWP）創立於1915年，是全球具相當影響力的女性執法人員組織之一，每年都會公布「領導統御獎」得獎者，警政署副署長廖美鈴獲得2025年領導統御獎的殊榮，廖副署長表示，此次獲獎的榮譽不僅屬於她個人，而是屬於整個台灣警政團隊，尤其要跟無數默默耕耘的女性警察共享。

副署長廖美鈴也表示，期望能藉由自身經歷，為警政發展持續貢獻所長，並鼓勵更多女性同仁勇於任事、為國家挺身而出，讓台灣警政專業與性別平權理念發光發熱。

副署長廖美鈴畢業於中央警察大學外事警察學系，並取得國立台灣大學政治學碩士學位，歷任台北市政府警察局、花蓮縣警察局、鐵路警察局、國道公路警察局等機關要職，具備豐富的工作歷練，加上外事警政背景與國際參與經驗，也讓她在國際警政合作與對外事務上表現優異，成為我國女性高階警官的翹楚。

廖副署長領導風格強調「開放式溝通與協同合作」，深知無論婦幼安全或警政數位建置，皆需仰賴跨部會縝密協作，並鼓勵團隊表達意見，重視每位同仁的專業與創意，建立有效的溝通平臺，推動具前瞻性與可行性的警政政策。

廖副署長積極推動婦幼安全，強調婦幼保護不僅是警政責任，更需要各政府機關及民間力量跨部門整合與資源串聯，致力於建立全方位的防護網，打造對婦幼更安全友善的社會環境。

廖副署長也鑑於資訊科技快速演進，警政工作面臨更多資訊安全與數位挑戰，在擔任警政署資訊室主任期間，因赴外考察深受國外先進警政科技系統啟發，回國後便積極推動警政數位化與資訊安全，強化打擊科技犯罪能力，為臺灣建構更現代化及智慧型的警政架構。