　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

警政署副署長廖美鈴推動婦幼安全　獲頒2025年領導統御獎

▲▼▲警政署副署長廖美鈴獲得2025年領導統御獎殊榮。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲警政署副署長廖美鈴獲得2025年領導統御獎殊榮。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

警政署副署長廖美鈴4月榮獲「國際女警協會」（International Association of Women Police,簡稱IAWP）「領導統御獎」（Leadership Award），成為台灣警界女性的驕傲。該獎項表彰廖副署長在推動婦幼安全政策、強化警政資訊系統與展現溝通型領導等面向的卓越貢獻，充分彰顯女性警察領導人的實力及影響力。

「國際女警協會」（簡稱IAWP）創立於1915年，是全球具相當影響力的女性執法人員組織之一，每年都會公布「領導統御獎」得獎者，警政署副署長廖美鈴獲得2025年領導統御獎的殊榮，廖副署長表示，此次獲獎的榮譽不僅屬於她個人，而是屬於整個台灣警政團隊，尤其要跟無數默默耕耘的女性警察共享。

副署長廖美鈴也表示，期望能藉由自身經歷，為警政發展持續貢獻所長，並鼓勵更多女性同仁勇於任事、為國家挺身而出，讓台灣警政專業與性別平權理念發光發熱。

副署長廖美鈴畢業於中央警察大學外事警察學系，並取得國立台灣大學政治學碩士學位，歷任台北市政府警察局、花蓮縣警察局、鐵路警察局、國道公路警察局等機關要職，具備豐富的工作歷練，加上外事警政背景與國際參與經驗，也讓她在國際警政合作與對外事務上表現優異，成為我國女性高階警官的翹楚。

廖副署長領導風格強調「開放式溝通與協同合作」，深知無論婦幼安全或警政數位建置，皆需仰賴跨部會縝密協作，並鼓勵團隊表達意見，重視每位同仁的專業與創意，建立有效的溝通平臺，推動具前瞻性與可行性的警政政策。

廖副署長積極推動婦幼安全，強調婦幼保護不僅是警政責任，更需要各政府機關及民間力量跨部門整合與資源串聯，致力於建立全方位的防護網，打造對婦幼更安全友善的社會環境。

廖副署長也鑑於資訊科技快速演進，警政工作面臨更多資訊安全與數位挑戰，在擔任警政署資訊室主任期間，因赴外考察深受國外先進警政科技系統啟發，回國後便積極推動警政數位化與資訊安全，強化打擊科技犯罪能力，為臺灣建構更現代化及智慧型的警政架構。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
619 2 5182 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／16縣市大雨特報　下到晚上
17歲少年騎車遭撞噴！　趴地死亡
比北韓不如？日本長崎「不邀請台灣」參加原爆紀念：不承認是國家
黃仁勳私人專機停松山機場6天　民航局揭停泊費9.5萬元
快訊／龍舟賽2船翻覆！　40多人落水
新北男開車撿東西「連撞9機車」　OL女友超氣：怎麼撞的
日行燈「被認成霧燈」遭檢舉罰1200元！她傻眼：是有什麼問題

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

宜蘭貨車左轉猛撞機車畫面曝　夫婦泡腳遇死劫...夫死妻搶命中

屏東死亡車禍！轎車路口左轉碰撞直行車　17歲少年噴飛趴地不治

快訊／宜蘭冬山鄉龍舟賽2船翻覆　40多人落水！

新北男開車撿東西「連撞路旁9機車」　OL女友超氣：怎麼撞的

師生戀夫妻開撕！妻告夫養小三　他反控國中被性侵...婚後還被PUA

警政署副署長廖美鈴推動婦幼安全　獲頒2025年領導統御獎

快訊／熱愛釣魚卻失足落海！　台東富岡國小校長張能發搶救不治

快訊／台東富岡國小校長失足落海！　無呼吸心跳搶救中

想賺54萬元！他幫收「一箱辣椒醬」　下場要關10年10個月

才騙到400萬！車手大嘴巴「炫耀太好賺」　運將把他載到派出所

【老闆無言】完美人生循環？年輕住養老院→老了去上班

#黃仁勳 今晚與 #魏哲家 晚餐！笑稱「想拜訪水果攤阿姨」

【好心疼！】法水族館已關閉4個月　留虎鯨、海豚自生自滅

#黃仁勳 、 #魏哲家 前往鄒記餐敘！台積電四大將全到場

【謝謝班導3年的陪伴】高三生捧花送驚喜大合唱暖哭老師QQ

#吳明達 假釋遭撤銷！送北監執行25年殘刑

【珍貴畫面】直擊擎天崗牛媽媽生寶寶　噗溜一下就下來了！

GD大讚IU是送禮天使！ 曾送他「一冰箱的酒」

【Baby Shark到底有什麼魔力？】音樂一放立刻喚醒賴床兒子！

曾國城捲風波後首露面　認有陰影「不講別人的事情」

宜蘭貨車左轉猛撞機車畫面曝　夫婦泡腳遇死劫...夫死妻搶命中

屏東死亡車禍！轎車路口左轉碰撞直行車　17歲少年噴飛趴地不治

快訊／宜蘭冬山鄉龍舟賽2船翻覆　40多人落水！

新北男開車撿東西「連撞路旁9機車」　OL女友超氣：怎麼撞的

師生戀夫妻開撕！妻告夫養小三　他反控國中被性侵...婚後還被PUA

警政署副署長廖美鈴推動婦幼安全　獲頒2025年領導統御獎

快訊／熱愛釣魚卻失足落海！　台東富岡國小校長張能發搶救不治

快訊／台東富岡國小校長失足落海！　無呼吸心跳搶救中

想賺54萬元！他幫收「一箱辣椒醬」　下場要關10年10個月

才騙到400萬！車手大嘴巴「炫耀太好賺」　運將把他載到派出所

2025世壯運追起來！陳信安周思齊都上場　藝人、OB國手賽程一次看

宜蘭貨車左轉猛撞機車畫面曝　夫婦泡腳遇死劫...夫死妻搶命中

5千歲快閃奏響府城300！　劉貞宜率長者樂團安平三地獻奏

新冠發威！八點檔女星確診「咳到肺快出來」　驗出3條線：我那麼毒嗎

快訊／16縣市大雨特報　下到晚上

50克倉鼠火化收5千、10公斤狗卻僅3600元　林珍羽揭北市毛孩殯葬亂象

屏東死亡車禍！轎車路口左轉碰撞直行車　17歲少年噴飛趴地不治

台鐵10大慘淡車站　內獅站最荒涼「每天4列車僅載2人」

萬潤遭駭客攻擊　公司：外流資料未涉機密、強化防護

狹路相逢！林沛祥路口喊反罷　罷團舉「邊緣人站出來」

【終於等到你】搭專機抵台！ #黃仁勳 穿黑T恤現身

社會熱門新聞

科技男「老婆是國中老師」14歲被迫性交一周2次

他買春「傳播妹留場觀看」他付3.6萬被告性侵

高雄砸店惡煞成日月潭亡魂！主嫌「叔叔」喪命

台中高鐵橋下死亡車禍！27歲女遭貨車撞死

即／失足落海！　台東富岡國小校長張能發搶救不治

炎夏獨留嬰兒在車上！粗心5寶媽現身全傻眼

即／台東富岡國小校長落海！　無呼吸心跳搶救中

威震前董座吳明達假釋撤銷　睡夢中被30特勤包圍

越南移工「台鐵掉400萬」創紀錄　知情人士揭內幕

柯文哲血尿聲請具保停押！遭北院駁回理由曝

車手炫耀當車手好賺　運將報警逮車手

即／陸父子檔偷渡桃園！父遭聲押子送少年法庭

公司招待日本旅遊未去！超級女營業員走絕路

少女無照先買車載4友！烘爐地撞護欄骨折

更多熱門

相關新聞

防詐中心警遭騙千萬背景曝　年紀偏長負責行政工作

防詐中心警遭騙千萬背景曝　年紀偏長負責行政工作

隸屬警政署刑事局下編制的詐欺犯罪防制中心爆出，有內部員警遭詐走1095萬元，重創政府打詐形象，對此，詐防中心執行秘書林耕宇表示，該名同仁年紀偏長，執行行政工作支援6個月，不管任何身分，請給被害人多一些關懷與包容。

分局長班18期出爐　化工博士入列...2女警官亮眼吸睛

分局長班18期出爐　化工博士入列...2女警官亮眼吸睛

獨／跨國帶回詐團55人　未有遭販運待援者

獨／跨國帶回詐團55人　未有遭販運待援者

被拐去泰緬詐騙園區　55名「豬仔」返台畫面曝

被拐去泰緬詐騙園區　55名「豬仔」返台畫面曝

台人本周被詐20億！第1手法就「騙走11億」

台人本周被詐20億！第1手法就「騙走11億」

關鍵字：

警政署廖美鈴領導統御獎

讀者迴響

熱門新聞

全聯飲料整箱16元「每瓶不到1元」限時搶

老公報稅10年！她今年「偷偷學」一查心涼了

快訊／5縣市大雨特報！下到晚上

科技男「老婆是國中老師」14歲被迫性交一周2次

單親媽媽分享「靠AI賺錢」　慘被挖出曾拍無碼AV

30年來僅1位國家首長出席世壯運　趙怡翔：批評賴清德明顯操作

顏志琳竟是「涼山特勤隊」退伍　網友全跪了

他買春「傳播妹留場觀看」他付3.6萬被告性侵

高雄砸店惡煞成日月潭亡魂！主嫌「叔叔」喪命

獨／最台鐵板燒徵百萬年薪幹部　竟爆欠薪、沒保勞健保

台鐵南迴19:49搶通　中斷5小時「旅客等接駁」慘況曝

威廉慘了！公視證實「第4個節目也沒了」

泰變態！他性侵73歲老母親

2機車騎士誤闖中橫便道　封路延誤1小時遭警開罰

男女車內激情口愛　3路人靠近觀看敲窗！

更多

最夯影音

更多

【老闆無言】完美人生循環？年輕住養老院→老了去上班

#黃仁勳 今晚與 #魏哲家 晚餐！笑稱「想拜訪水果攤阿姨」

【好心疼！】法水族館已關閉4個月　留虎鯨、海豚自生自滅

#黃仁勳 、 #魏哲家 前往鄒記餐敘！台積電四大將全到場

【謝謝班導3年的陪伴】高三生捧花送驚喜大合唱暖哭老師QQ

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

完美鹽值就靠這一鍋

完美鹽值就靠這一鍋

「文里補習班」開課啦！今天來補「鹽」值！教同學一道無鹽料理—蒜香海鮮豆腐鍋

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面